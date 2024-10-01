У сочинской аптеки изъяли 400 тысяч рублей за незаконные продажи

В сочинской аптеке сотрудники полиции остановили незаконную реализацию рецептурных препаратов. Правоохранительные органы изъяли 400 тыс. руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В ходе оперативной проверки в одной из аптек Сочи полицейские столкнулись с сопротивлением со стороны фармацевта, который попытался закрыть двери заведения. Для доступа к помещению потребовалась помощь сотрудников МЧС, которые открыли металлическую решетку.

В ходе обыска в подсобном помещении правоохранительные органы обнаружили пустые упаковки от сильнодействующих лекарств и значительную сумму денег, которую прятали под сейфом. В результате изъято 400 тыс. руб., вырученных от продажи препаратов без рецепта, а также часть медикаментов, которые фармацевт еще не успел продать.

Владелицу аптеки привлекли к административной ответственности за ведение бизнеса без лицензии. Сотрудника, 35-летнего фармацевта, арестовали на 13 суток за оказание сопротивления правоохранительным органам.

Мария Удовик