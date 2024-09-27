Трамп рассказал Зеленскому о своих хороших отношениях с Путиным

Кандидат в президенты США Дональд Трамп встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Мероприятие проходит в Нью-Йорке в принадлежащем экс-президенту США комплексе «Трамп-тауэр».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи

Фото: Shannon Stapleton, Reuters Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи

Фото: Shannon Stapleton, Reuters

В начале переговоров американский политик заявил, что военная операция должна в какой-то момент закончиться, и он начнет добиваться этого еще до того, как займет пост президента в случае победы на ноябрьских выборах. «Я думаю, мы сможем прийти к договоренностям, которые будут благоприятными для обеих сторон»,— подчеркнул он. Господин Трамп также поблагодарил Владимира Зеленского за то, что в период его президентства, украинский лидер не пошел на поводу у демократов и «ясно заявил», что «президент не сделал ничего плохого», и именно поэтому «фальшивый импичмент» сошел на нет.

В свою очередь, президент Украины сообщил, что намерен рассказать господину Трампу о своем «плане победы», который он накануне представил президенту Джо Байдену и кандидату в президенты от демократов вице-президенту Камале Харрис. По его словам, он решил встретиться с господином Трампом и госпожой Харрис, чтобы сохранить помощь от США.

Ранее команды участников обсуждали возможность встречи в резиденции Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Однако украинская сторона исключила такой вариант, поскольку это могло быть воспринято как выражение поддержки его кампании.

В последние дни господин Трамп несколько раз скептически говорил о целесообразности поддержки Украины в конфликте с Россией.

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ» «Владимира Зеленского записали в демократы»

Матвей Иващенко; Екатерина Мур, Вашингтон