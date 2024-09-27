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Умерла актриса Мэгги Смит

Умерла актриса Мэгги Смит. Ей было 89 лет. Она известна по ролям вдовствующей графини Вайолет Кроули в «Аббатстве Даунтон» и Минервы Макгонагалл в «Гарри Поттере». О ее смерти пишет The Guardian со ссылкой на заявление сыновей актрисы Криса Ларкина и Тоби Стивенса. Актриса умерла рано утром в больнице в окружении родных и близких.

Мэгги Смит в 2015 году

Мэгги Смит в 2015 году

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Мэгги Смит в 2015 году

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Мэгги Смит родилась 28 декабря 1934 года в пригородном районе Лондона Илфорде. Училась в Оксфордской средней школе, откуда ушла в 16 лет, чтобы изучать актерское мастерство в Оксфордском театре. На его сцене в 17 лет сыграла свою дебютную роль — Виола в «Двенадцатой ночи» Шекспира.

Дебютировала в кино в небольшом эпизоде картины Сая Эндфилда «Ребенок в доме» 1956 года. Через два года она сыграла главную роль в криминальном фильме Сета Холта «Некуда идти». В 1969 году Мэгги Смит снялась в главной роли в картине Рональда Нима «Расцвет мисс Джин Броди», экранизации романа Мюриэль Спарк об эдинбургской школьной учительнице, восхищавшейся Бенито Муссолини. За эту картину актриса получила свой первый «Оскар». Еще один «Оскар» актрисе принесла роль в комедии Герберта Росса «Калифорнийский отель» 1979 года. В 1989 году Мэгги Смит возвели в ранг дамы-командора ордена Британской империи и таким образом получила право на почетный титул «дама».

Всего Мэгги Смит снялась почти в 90 фильмах. Среди них: «Отелло» с Лоуренсом Оливье, «Смерть на Ниле», «Зло под солнцем», «Путешествия с моей тетей», «Ричард III», серия фильмов о Гарри Поттере и другие. Актриса также часто появлялась на телевидении. Наиболее знаковая ее телевизионная роль — вдовствующая графиня Кроули в сериале «Аббатство Даунтон». Госпожа Смит — четырехкратный лауреат «Эмми», пятикратный лауреат премии Гильдии киноактеров США, лауреат премии «Тони», а также почетной премии Лоуренса Оливье. Одна из последних ролей актрисы — Мэри Шепард в комедийной драме 2015 года «Леди в фургоне». Тогда The Guardian описал ее игру, как «ужасающе хорошую», а The Hollywood Reporter назвал Мэгги Смит «главной движущей силой фильма».

Евгений Белоусов

Фотогалерея

О карьере Мэгги Смит

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Маргарет Натали Смит родилась 28 декабря 1934 года в пригородном районе Лондона Илфорде. Училась в Оксфордской средней школе, откуда ушла в 16 лет, чтобы изучать актерское мастерство в Оксфордском театре. На его сцене в 17 лет сыграла свою дебютную роль — Виолу в «Двенадцатой ночи» Шекспира

Маргарет Натали Смит родилась 28 декабря 1934 года в пригородном районе Лондона Илфорде. Училась в Оксфордской средней школе, откуда ушла в 16 лет, чтобы изучать актерское мастерство в Оксфордском театре. На его сцене в 17 лет сыграла свою дебютную роль — Виолу в «Двенадцатой ночи» Шекспира

Фото: Bob Dear / AP

Дебютировала в кино в небольшом эпизоде картины Сая Эндфилда «Ребенок в доме» 1956 года. Через два года она сыграла главную роль в криминальном фильме Сета Холта «Некуда идти». В 1969 году Мэгги Смит снялась в главной роли в картине Рональда Нима «Расцвет мисс Джин Броди» (на фото)

Дебютировала в кино в небольшом эпизоде картины Сая Эндфилда «Ребенок в доме» 1956 года. Через два года она сыграла главную роль в криминальном фильме Сета Холта «Некуда идти». В 1969 году Мэгги Смит снялась в главной роли в картине Рональда Нима «Расцвет мисс Джин Броди» (на фото)

Фото: Twentieth Century-Fox Productions Ltd.

В «Расцвете мисс Джин Броди» Мэгги Смит сыграла эдинбургскую школьную учительницу, восхищавшуюся Бенито Муссолини. За эту картину актриса получила свой первый «Оскар»

В «Расцвете мисс Джин Броди» Мэгги Смит сыграла эдинбургскую школьную учительницу, восхищавшуюся Бенито Муссолини. За эту картину актриса получила свой первый «Оскар»

Фото: Reed Saxon / AP

Еще один «Оскар» актрисе принесла роль в комедии Герберта Росса «Калифорнийский отель» 1979 года (на фото)

Еще один «Оскар» актрисе принесла роль в комедии Герберта Росса «Калифорнийский отель» 1979 года (на фото)

Фото: COLUMBIA PICTURES / AFP

В 1981 году актриса снялась в фильме «Комната с видом». Картина получила четыре премии BAFTA (в том числе за «Лучший фильм года») и была удостоена восьми номинаций на премию «Оскар», одержав победу в трех категориях

В 1981 году актриса снялась в фильме «Комната с видом». Картина получила четыре премии BAFTA (в том числе за «Лучший фильм года») и была удостоена восьми номинаций на премию «Оскар», одержав победу в трех категориях

Фото: Merchant Ivory Productions / Lyr / AFP

В 1981 году актриса также появилась в фильме по мотивам детектива Агаты Кристи «Зло под солнцем»

В 1981 году актриса также появилась в фильме по мотивам детектива Агаты Кристи «Зло под солнцем»

Фото: EMI Films / Titan Productions / Collection ChristopheL / AFP

В 2002 году вышел фильм «Божественные тайны сестричек Я-Я», в котором актриса сыграла роль Кэролайн Беннет

В 2002 году вышел фильм «Божественные тайны сестричек Я-Я», в котором актриса сыграла роль Кэролайн Беннет

Фото: All Girl Productions / Gaylord Fil / Photo12 / AFP

«Я вряд ли смогу вернуться на театральную сцену. Все те немногие роли, которые могут играть пожилые женщины, уже заняла Джуди Денч»&lt;br> Актриса Джуди Денч (на фото слева) является близкой подругой Мэгги Смит

«Я вряд ли смогу вернуться на театральную сцену. Все те немногие роли, которые могут играть пожилые женщины, уже заняла Джуди Денч»
Актриса Джуди Денч (на фото слева) является близкой подругой Мэгги Смит

Фото: Peter Macdiarmid PKM / MD / Reuters

Широкая известность к актрисе пришла после роли Минервы Макгонагалл в фильмах про Гарри Поттера&lt;br> На фото: кадр из картины «Гарри Поттер и Принц-полукровка»

Широкая известность к актрисе пришла после роли Минервы Макгонагалл в фильмах про Гарри Поттера
На фото: кадр из картины «Гарри Поттер и Принц-полукровка»

Фото: Warner Bros. Pictures Co.

В 2007 году актриса снялась в биографической драме «Джейн Остин». При бюджете в $16,5 млн фильм собрал в прокате $37,3 млн

В 2007 году актриса снялась в биографической драме «Джейн Остин». При бюджете в $16,5 млн фильм собрал в прокате $37,3 млн

Фото: Archives du 7eme Art / Photo12 / AFP

Наиболее знаковая телевизионная роль Мэгги Смит — вдовствующая графиня Кроули в сериале «Аббатство Даунтон», за которую актриса получила целый ряд премий, в том числе премию гильдии киноактеров (объявление победителя на фото)

Наиболее знаковая телевизионная роль Мэгги Смит — вдовствующая графиня Кроули в сериале «Аббатство Даунтон», за которую актриса получила целый ряд премий, в том числе премию гильдии киноактеров (объявление победителя на фото)

Фото: Jason Redmond / Reuters

Мэгги Смит — четырехкратный лауреат «Эмми», пятикратный лауреат премии Гильдии киноактеров США, лауреат премии «Тони», а также почетной премии Лоуренса Оливье

Мэгги Смит — четырехкратный лауреат «Эмми», пятикратный лауреат премии Гильдии киноактеров США, лауреат премии «Тони», а также почетной премии Лоуренса Оливье

Фото: Joel Ryan / Invision / AP

В 1989 году Мэгги Смит возвели в ранг Дамы-командора ордена Британской империи. Таким образом она получила право на почетный титул «дама» &lt;br> На фото: Мэгги Смит вместе с иранским теннисистом Мансуром Бахрами в королевской ложе на теннисном турнире Уимблдон в июле 2018 года

В 1989 году Мэгги Смит возвели в ранг Дамы-командора ордена Британской империи. Таким образом она получила право на почетный титул «дама»
На фото: Мэгги Смит вместе с иранским теннисистом Мансуром Бахрами в королевской ложе на теннисном турнире Уимблдон в июле 2018 года

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Актриса умерла 27 сентября в больнице в окружении родных и близких&lt;br> На фото: Мэгги Смит со своей приемной дочерью Суки Стивенс на турнире по Уимблдону в июле 2023 года

Актриса умерла 27 сентября в больнице в окружении родных и близких
На фото: Мэгги Смит со своей приемной дочерью Суки Стивенс на турнире по Уимблдону в июле 2023 года

Фото: Alberto Pezzali / AP

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Маргарет Натали Смит родилась 28 декабря 1934 года в пригородном районе Лондона Илфорде. Училась в Оксфордской средней школе, откуда ушла в 16 лет, чтобы изучать актерское мастерство в Оксфордском театре. На его сцене в 17 лет сыграла свою дебютную роль — Виолу в «Двенадцатой ночи» Шекспира

Фото: Bob Dear / AP

Дебютировала в кино в небольшом эпизоде картины Сая Эндфилда «Ребенок в доме» 1956 года. Через два года она сыграла главную роль в криминальном фильме Сета Холта «Некуда идти». В 1969 году Мэгги Смит снялась в главной роли в картине Рональда Нима «Расцвет мисс Джин Броди» (на фото)

Фото: Twentieth Century-Fox Productions Ltd.

В «Расцвете мисс Джин Броди» Мэгги Смит сыграла эдинбургскую школьную учительницу, восхищавшуюся Бенито Муссолини. За эту картину актриса получила свой первый «Оскар»

Фото: Reed Saxon / AP

Еще один «Оскар» актрисе принесла роль в комедии Герберта Росса «Калифорнийский отель» 1979 года (на фото)

Фото: COLUMBIA PICTURES / AFP

В 1981 году актриса снялась в фильме «Комната с видом». Картина получила четыре премии BAFTA (в том числе за «Лучший фильм года») и была удостоена восьми номинаций на премию «Оскар», одержав победу в трех категориях

Фото: Merchant Ivory Productions / Lyr / AFP

В 1981 году актриса также появилась в фильме по мотивам детектива Агаты Кристи «Зло под солнцем»

Фото: EMI Films / Titan Productions / Collection ChristopheL / AFP

В 2002 году вышел фильм «Божественные тайны сестричек Я-Я», в котором актриса сыграла роль Кэролайн Беннет

Фото: All Girl Productions / Gaylord Fil / Photo12 / AFP

«Я вряд ли смогу вернуться на театральную сцену. Все те немногие роли, которые могут играть пожилые женщины, уже заняла Джуди Денч»
Актриса Джуди Денч (на фото слева) является близкой подругой Мэгги Смит

Фото: Peter Macdiarmid PKM / MD / Reuters

Широкая известность к актрисе пришла после роли Минервы Макгонагалл в фильмах про Гарри Поттера
На фото: кадр из картины «Гарри Поттер и Принц-полукровка»

Фото: Warner Bros. Pictures Co.

В 2007 году актриса снялась в биографической драме «Джейн Остин». При бюджете в $16,5 млн фильм собрал в прокате $37,3 млн

Фото: Archives du 7eme Art / Photo12 / AFP

Наиболее знаковая телевизионная роль Мэгги Смит — вдовствующая графиня Кроули в сериале «Аббатство Даунтон», за которую актриса получила целый ряд премий, в том числе премию гильдии киноактеров (объявление победителя на фото)

Фото: Jason Redmond / Reuters

Мэгги Смит — четырехкратный лауреат «Эмми», пятикратный лауреат премии Гильдии киноактеров США, лауреат премии «Тони», а также почетной премии Лоуренса Оливье

Фото: Joel Ryan / Invision / AP

В 1989 году Мэгги Смит возвели в ранг Дамы-командора ордена Британской империи. Таким образом она получила право на почетный титул «дама»
На фото: Мэгги Смит вместе с иранским теннисистом Мансуром Бахрами в королевской ложе на теннисном турнире Уимблдон в июле 2018 года

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Актриса умерла 27 сентября в больнице в окружении родных и близких
На фото: Мэгги Смит со своей приемной дочерью Суки Стивенс на турнире по Уимблдону в июле 2023 года

Фото: Alberto Pezzali / AP

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