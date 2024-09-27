Умерла актриса Мэгги Смит. Ей было 89 лет. Она известна по ролям вдовствующей графини Вайолет Кроули в «Аббатстве Даунтон» и Минервы Макгонагалл в «Гарри Поттере». О ее смерти пишет The Guardian со ссылкой на заявление сыновей актрисы Криса Ларкина и Тоби Стивенса. Актриса умерла рано утром в больнице в окружении родных и близких.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэгги Смит в 2015 году

Фото: Dylan Martinez / Reuters Мэгги Смит в 2015 году

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Мэгги Смит родилась 28 декабря 1934 года в пригородном районе Лондона Илфорде. Училась в Оксфордской средней школе, откуда ушла в 16 лет, чтобы изучать актерское мастерство в Оксфордском театре. На его сцене в 17 лет сыграла свою дебютную роль — Виола в «Двенадцатой ночи» Шекспира.

Дебютировала в кино в небольшом эпизоде картины Сая Эндфилда «Ребенок в доме» 1956 года. Через два года она сыграла главную роль в криминальном фильме Сета Холта «Некуда идти». В 1969 году Мэгги Смит снялась в главной роли в картине Рональда Нима «Расцвет мисс Джин Броди», экранизации романа Мюриэль Спарк об эдинбургской школьной учительнице, восхищавшейся Бенито Муссолини. За эту картину актриса получила свой первый «Оскар». Еще один «Оскар» актрисе принесла роль в комедии Герберта Росса «Калифорнийский отель» 1979 года. В 1989 году Мэгги Смит возвели в ранг дамы-командора ордена Британской империи и таким образом получила право на почетный титул «дама».

Всего Мэгги Смит снялась почти в 90 фильмах. Среди них: «Отелло» с Лоуренсом Оливье, «Смерть на Ниле», «Зло под солнцем», «Путешествия с моей тетей», «Ричард III», серия фильмов о Гарри Поттере и другие. Актриса также часто появлялась на телевидении. Наиболее знаковая ее телевизионная роль — вдовствующая графиня Кроули в сериале «Аббатство Даунтон». Госпожа Смит — четырехкратный лауреат «Эмми», пятикратный лауреат премии Гильдии киноактеров США, лауреат премии «Тони», а также почетной премии Лоуренса Оливье. Одна из последних ролей актрисы — Мэри Шепард в комедийной драме 2015 года «Леди в фургоне». Тогда The Guardian описал ее игру, как «ужасающе хорошую», а The Hollywood Reporter назвал Мэгги Смит «главной движущей силой фильма».

Евгений Белоусов