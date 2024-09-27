Патрушев: Запад хочет ограничить судоходство РФ на Балтике

Запад стремится изменить статус Балтийского моря и ограничить движение российского флота в этом регионе. Об этом на заседании в Калининградской области заявил Николай Патрушев, помощник президента РФ и председатель Морской коллегии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Патрушев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Николай Патрушев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«После того как Финляндия и Швеция вошли в НАТО, стало заметно желание изменить статус Балтийского моря и пересмотреть существующие правовые нормы, касающиеся морских пространств и проливов, используемых для международного судоходства. Разрабатываются планы по запрету движения российских судов в Балтийском море»,— отметил он (цитата по ТАСС).

Российские корабли отключаются от спутниковой связи, что нарушает международные нормы и создает угрозы для безопасности судоходства, а также для критической информационной инфраструктуры водного транспорта в целом, добавил господин Патрушев.

В июне стало известно, что Дания рассматривает варианты блокировки судов с сырьем из России. Об этом заявлял министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен. По его словам, проходящие через датские проливы старые танкеры представляют опасность для окружающей среды. На Балтийское море приходится от трети до половины объема российского экспорта нефти.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Из-за острова на баррель».

Матвей Иващенко