Украина признала без вести пропавшими 55 тыс. человек

Замглавы МВД Украины Леонид Тимченко сообщил, что в реестре пропавших без вести граждан страны в ходе боевых действий числятся 55 тыс. человек. Он добавил, что большинство из них — военные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters, Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Фото: Reuters, Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian

«Когда место пребывания пропавших без вести лиц устанавливают, в некоторых случаях оказывается, что гражданин, например, в плену. К сожалению, устанавливаем и погибших среди тех, кого считали пропавшими без вести»,— сказал Леонид Тимченко в интервью «Укринформ».

В мае 2023 года на Украине запустили единый реестр, куда стали вносить данные о пропавших без вести граждан. Тогда же МВД страны сообщило о 23 тыс. пропавших без вести. В июле 2024 года ведомство заявляло о 42 тыс. граждан, которые находятся в реестре.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Петр Бузлаев