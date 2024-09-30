Девелоперы ловят кадры

В течение последнего года на уральском рынке труда наблюдается устойчивая тенденция: почти 62% организаций не хватает квалифицированных рабочих, следует из ежегодного опроса СОСПП. Представители строительной отрасли подчеркивают, что им недостает прорабов, монтажников, электрогазосварщиков, а также слесарей и маляров. Чтобы привлечь и удержать кадры, девелоперы не только популяризируют профессию среди школьников и студентов, но и повышают зарплаты сотрудникам и развивают корпоративную культуру компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительные компании обещают высокие зарплаты узким специалистам и профессионалам

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Строительные компании обещают высокие зарплаты узким специалистам и профессионалам

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Рабочих переманивают в центр

За последний год дефицит кадров стал основной проблемой для уральских предприятий многих отраслей. Так, по данным ежегодного опроса Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), доля компаний, отметивших, что у них нет и не было проблем с кадрами, уменьшилась за год более чем втрое — с 6,5% до 2%. А число предприятий с кадровыми проблемами увеличилось на 13,6% и составило почти половину от всех опрошенных компаний (45,1%). Больше всего предприятиям не хватает квалифицированных рабочих, о чем заявили 61,8% компаний. О потребности в операторах, аппаратчиках, машинистах установок и машин заявили 46,1% в 2023 году (вместо 22,9% в 2022 году).

По данным аналитиков сервиса hh.ru, с января по август 2024 года в Свердловской области было открыто 55 тыс. вакансий в сфере строительства. Большая часть из них приходится на разнорабочих (16% вакансий от общего количества), инженеров-конструкторов (12%) и слесарей (11%). В сервисе Зарплата.ру самыми востребованными специалистами назвали слесарей-сантехников (763 вакансии во II квартале), машинистов строительной техники (496), монтажников (132), сварщиков (130), маляров и штукатуров (100).

Участники строительного рынка согласились с обозначенными трендами. По словам заместителя генерального директора СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций» Дениса Снеткова, на рынке наблюдается дефицит прорабов, сантехников, монтажников, электрогазосварщиков, электромонтажников, инженеров-проектировщиков, инженерно-технических работников.

Основатель группы компаний «Атлас Девелопмент» Владимир Городенкер отметил, что к основным причинам нехватки кадров — демографической яме, пандемии коронавируса и нестабильной политической ситуации — добавляется специфика уральского строительного рынка. «В Екатеринбурге ситуация с кадрами в строительстве усугубляется в связи с беспрецедентным числом конкурентов, которое только растет. На фоне этого профессионализм кандидатов часто падает, а зарплатные запросы увеличиваются. Играет роль и релокация. В ситуации всеобщей обедненности рынка труда работодатели из центральных регионов России делают предложения специалистам из Екатеринбурга, что создает отток квалифицированных кадров»,— рассказал господин Городенкер. Он добавил, что наибольший спрос приходится на сотрудников сметных отделов и отделов проектирования.

Председатель комитета по строительству СОСПП Валерий Ананьев добавил, что молодежь имеет широкий диапазон карьерных возможностей, поэтому должна вестись комплексная и системная работа по повышению престижа строительных профессий как рабочих, так и инженерных. «Важно рассказывать о преимуществах, которые получают специалисты строительной отрасли, причем не только материальных, но и нематериальных: возможности участвовать в масштабных, грандиозных проектах; менять сценарии жизни в городах, улучшать быт людей и, конечно, всегда знать, что твой труд нужен»,— отметил он.

Застройщики присмотрелись к молодежи

Как следует из отчета СОСПП, последние три года стало широко распространено партнерство промышленных предприятий и образовательных учреждений, реализация программ наставничества, участие предприятий в реализации проектов по профориентации школьников и программы внутренней трудовой мобильности.

В 2022 году стартовала региональная программа ускоренной подготовки специалистов для предприятий — «Профессионалитет». В рамках нее в регионе открыто восемь кластеров по отраслям, которые ведут ускоренную программу подготовки квалифицированных кадров для строительных компаний. Кроме того, компании реализуют проекты профориентации школьников, привлекая их внимание к преобладающему в экономике региона промышленному сектору.

Так, «Атомстройкомплекс» курирует профориентационные классы в школах, регулярно организовывает для учеников экскурсии на свои предприятия, в течение нескольких лет поддерживает ежегодный федеральный проект «Единый классный час “Лицом к лицу”». «Выступление сотрудников предприятий перед школьниками позволяет передать из первых рук информацию о современных рабочих и инженерных профессиях, мерах поддержки, которые получает работник крупных предприятий региона. Дети могут напрямую задать важные для них вопросы перед выбором своего карьерного пути»,— отметила директор департамента по управлению персоналом компании «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова. Она добавила, что ежегодно практику в подразделениях компании проходят более 100 студентов, часть из которых устраиваются на работу сразу после получения диплома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СРЕДНЯЯ ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАРПЛАТА В ВАКАНСИЯХ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ НА УРАЛЕ СОСТАВЛЯЕТ 115,4 ТЫС. РУБ. Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях строительной отрасли на Урале составляет 115,4 тыс.руб.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ СРЕДНЯЯ ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАРПЛАТА В ВАКАНСИЯХ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ НА УРАЛЕ СОСТАВЛЯЕТ 115,4 ТЫС. РУБ. Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях строительной отрасли на Урале составляет 115,4 тыс.руб.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Профильные хакатоны для студентов строительных специальностей организует и другой девелопер — «Форум-групп». «Впервые хакатон на базе УрФУ девелопер организовал в 2023 году. С этого момента было проведено еще четыре таких мероприятия для молодых специалистов в области дизайна и архитектуры, маркетинга и педагогики, одно из которых прошло на базе Губернаторского лицея. По итогам хакатонов в штате появились три новых специалиста, 15 стажеров в департаменте бренда и маркетинговых коммуникаций, отделе маркетинга и отделе по разработке продукта»,— рассказали в «Форум-групп», добавив, что хакатоны позволяют потенциальным сотрудникам напрямую общаться с работниками и руководящим составом, а также реализовывать проекты.

По словам господина Ананьева, в рамках работы строительного комитета СОСПП проходят круглые столы, на которых участники строительного рынка обмениваются опытом; расширяются форматы взаимодействия не только с профессиональными образовательными учреждениями, но и с общеобразовательными школами, учреждаются строительные классы. «Важно, чтобы у ребят было представление о том, какую важную роль стройка играет в жизни и экономике страны, что эта сфера многогранна и позволит реализоваться каждому»,— считает он.

Держатся за профессионалов

Для того чтобы сохранить кадры, строительные компании расширяют социальные пакеты и повышают заработные платы, не забывая про развитие корпоративной культуры.

Так, федеральный застройщик «Эталон» сообщил, что в компании действует социальный пакет, в который включено ДМС, а также страхование от несчастных случаев. «Социальная программа на 2025 год будет еще лучше. Многих привлекают различные корпоративные праздники, дни открытых дверей для детей, спортивные мероприятия. Сейчас создаем в Екатеринбурге собственную команду по мини-футболу»,— рассказали в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительной отрасли к 2035 году будут необходимы несколько миллионов выпускников профессиональных учебных заведений

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Строительной отрасли к 2035 году будут необходимы несколько миллионов выпускников профессиональных учебных заведений

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Уральские девелоперы отмечают важность корпоративной культуры, а также программы мотивации сотрудников. «Нам важно найти и привлечь в компанию “своих” людей. Для этого мы смотрим на личностную мотивацию и ценности сотрудника, определяем, стыкуются ли они с нашими ценностями и принципами, прогнозируем, будет ли эффективным сотрудничество работника и работодателя, будет ли оно направлено на достижение целей компании и на самореализацию сотрудника. Также в данный момент в проработке находятся соцпакеты и пакеты дополнительной мотивации»,— пояснил господин Городенкер. Он добавил, что за год зарплаты сотрудников по отдельным позициям выросли на 40%.

По данным сервиса hh.ru, средняя предлагаемая зарплата в вакансиях строительной отрасли в Уральском федеральном округе (УрФО) составляет 115,4 тыс. руб. Так, зарплата главного инженера проекта в среднем составляет 137,5 тыс. руб., сварщика — 130,3 тыс. руб., прораба и мастера строительно-монтажных работ — 113,8 тыс. руб., машиниста — 105,1 тыс. руб., монтажника — 98,6 тыс. руб., инженера-сметчика — 90,5 тыс. руб.

Дефицит резко не закончится

Для решения проблемы нехватки кадров в строительной отрасли Минстрой России разработал национальный проект «Инфраструктура для жизни», который направил в правительство России. В частности, нацпроект предполагает создание программы по повышению производительности труда в строительной отрасли более чем на 22% до 2030 года. Помимо этого, в Минстрое создали карьерный навигатор для школьников, студентов, молодых специалистов, а также специалистов и научных работников, занятых в сфере строительства.

Впрочем, согласно исследованию Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), до 2035 года необходимо, чтобы на рынок труда России вышли несколько миллионов выпускников системы среднего образования, иначе дисбаланс спроса и предложения рабочей силы в стране будет ухудшаться.

В свою очередь рекрутинговые агентства подчеркивают, что, несмотря на то что за последние два месяца спрос на специалистов и рабочих в строительстве снизился в пределах 3%, ожидать резкого снижения не стоит. «Строительная отрасль является локомотивом экономики: на спросе со стороны строителей завязаны металлурги, производители стройматериалов и представители других специальностей. Поэтому вряд ли стоит ожидать повсеместных остановок строек и массовых сокращений в отрасли»,— пояснили в пресс-службе сервиса Зарплата.ру.

Анастасия Таначева