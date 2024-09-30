«Я сам ходил по домам, общался с людьми»
Свердловский министр строительства Сурганов о развитии строительной отрасли
В августе этого года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил министром строительства и развития инфраструктуры региона Григория Сурганова. В своем первом интервью в новом статусе господин Сурганов рассказал о программе расселения ветхих домов, реализации программы КРТ и перспективах строительной отрасли региона.
Министр строительства Свердловской области Григорий Сурганов
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
— Для начала хотелось спросить не про стройку. Не так давно вы занимали одну из руководящих позиций в мэрии, а амбиции быть министром у вас имелись или на вашем назначении настояли?
— К счастью, мне удалось поработать в совершенно разных отраслях и понять, что такое муниципальный бюджет, финансово-хозяйственная деятельность. Я понимаю, какой уровень ответственности налагает муниципальная служба, так как работал заместителем начальника Главархитектуры и восемь месяцев исполнял обязанности министра.
Меня, конечно, не заставляли, мы все служим людям, а это может быть только добровольно, иначе ничего не получится. Мне предложили поработать в министерстве — действительно, шаг очень ответственный. И я был уверен, что должен принять это предложение. Сегодня вызовов очень много, наша жизнь постоянно меняется, и нам нужно меняться вместе с ней.
— Какие первоочередные задачи у вас на посту министра?
— Средний цикл строительства объекта — это 2–3 года, поэтому нет такого, что новый человек приходит, и министерство начинает жить по-новому. Сегодня самая важная задача — это обеспечивать ввод жилья, достигать показателей, которые влияют на рейтинг губернатора Свердловской области, влияют на позиции самого субъекта среди всех остальных регионов. И, конечно, грамотно и качественно строить социальные объекты.
— На федеральном уровне ставится задача переселения людей из ветхого и аварийного жилья. Как этот вопрос решается в Свердловской области?
— Программа по переселению идет в 35 муниципалитетах.
На сегодняшний день у нас переселено уже 17 тыс. человек, а это почти 11 тысяч семей. До конца года расселим еще 4 тыс. человек — это около 69 тыс. кв. м, а в целом за все время существования программы — расселили больше 25 тыс. человек.
Мы опережаем темпы и до конца года хотим досрочно завершить программу. Напомню, речь в ней идет о тех домах, которые были признаны аварийными до 2017 года.
— В последние годы у нас постоянно ставятся рекорды по вводу жилья. Достигли ли мы предела или есть еще возможности для роста?
— Сегодня нужно крайне осторожно оценивать темпы ввода. В прошлом году мы ввели более 3,2 млн кв. м жилья в регионе — это грандиозная цифра. Мы заняли шестое место по вводу жилья среди всех субъектов РФ. В этом году планировалось ввести чуть больше 3,3 млн кв. м. Мы собираемся план перевыполнить примерно на 1,7%.
Высокие показатели — это заслуга всего строительного комплекса: подрядчиков, строителей, девелоперов, сетевых организаций, это грамотная работа муниципалитета. Но важны не только цифры ввода — важна грамотная проработка социальных и транспортных вопросов. Сегодня все инструменты инфраструктурного меню активно и широко используются в Свердловской области. Благодаря инициативе губернатора мы привлекли инфраструктурные бюджетные кредиты в жилой район Новокольцовский, недавно ввели поликлинику и школу в Академическом районе, уникальный образовательный комплекс — Губернаторский лицей в микрорайоне Солнечный. Огромное количество социальных объектов построено благодаря федеральной программе «Стимул». Свердловская область участвует в этой программе с самого ее начала, с 2017 года. За это время в микрорайонах Солнечный и Академический построено 5 школ, 10 детских садов и 25 участков дорог и улиц.
— В мэрии вы курировали развитие программы КРТ. Как вы оцениваете ее реализацию в Екатеринбурге, будет ли она распространяться на другие города?
— Это уникальный инструмент, который позволяет без участия бюджетных средств улучшать жилищные условия граждан, расселять ветхое и аварийное жилье. Когда только запускали программу, мы понимали общие принципы работы, как она должна функционировать, но при этом полностью с нуля прорабатывали всю нормативно-правовую документацию на уровне субъекта. Списать было не у кого — наш регион был пилотом по реализации КРТ. Программа крайне удачно себя показала. Сегодня все те инструменты, которые до нас доводит федеральный центр, активно внедряются.
Программа КРТ раелизуется как в Екатеринбурге, так и в других муниципалитетах региона
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Вы, наверное, заметили, что те проекты КРТ, что реализуются, прошли без единого скандала.
Мы смогли качественно обеспечить финансовые и административные гарантии для горожан. Когда все только запускалось, то я сам ходил по домам, общался с людьми на общих собраниях. Нам удалось людей убедить, что программа позволит реально им поменять старое жилье на новое. Например, квартал в границах улиц Шефская — Энтузиастов — Баумана был расселен в рекордный срок — примерно за полгода, и застройщик очень быстро получил разрешение на строительство. Я уверен, что это получилось благодаря консолидированным усилиям.
Помимо Екатеринбурга, программа реализуется в Нижнем Тагиле, Богдановиче, присматриваем для реализации Среднеуральск.
— Сегодня много обсуждают развитие Екатеринбургской агломерации. Как вы относитесь к этому проекту?
— Крайне положительно. Муниципалитеты, входящие в состав Екатеринбургской агломерации, должны развиваться единообразно. Это «бесшовное» развитие — министерство сегодня утверждает генеральные планы тех муниципалитетов, которые входят в состав Екатеринбургской агломерации. Мы можем рассматривать не только те решения, которые муниципалитет приносит на согласование, но сразу и то, как развивать соседние в том же векторе.
— В Екатеринбурге был сложный процесс распределения полномочий в строительной сфере между городской администрацией и министерством…
— У нас жизнь постоянно меняется, и мы вместе с ней. Да, действительно, ряд градостроительных полномочий был передан на уровень муниципалитета, при этом мы приняли на себя полномочия по утверждению генпланов некоторых муниципалитетов в области.
— Продолжая тему развития города. Хотелось узнать про проект нового зала филармонии. Что с ним сейчас?
— Он будет реализован обязательно, но я бы не хотел забегать вперед, потому что сейчас проходит процесс проработки самого эскиза.
— Сейчас меняются льготные ипотечные программы. Как вам кажется, уральские застройщики готовы к новым экономическим условиям?
— С застройщиками мы общаемся регулярно, недавно собирал ключевых системных застройщиков, делились мнениями о том, что сейчас происходит, какие есть проблемы, какие вопросы застройщики хотели бы поднять перед властью. Наша задача — помогать им: снижать инвестиционно-строительный цикл, уменьшать количество административных барьеров, делать все, чтобы сокращалось время с момента зарождения идеи по проекту до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Что касается ипотеки и ставок, я думаю, здесь пока преждевременно делать какие-то выводы, потому что есть определенная инерция, которая была заложена исходя из объемов строительства. Градостроительный потенциал региона около 18 млн кв. м жилья. Это те участки, которые в разной степени готовы для вовлечения в строительство многоквартирных домов. Сегодня выдан достаточно большой объем разрешений на строительство.
У нас возникают новые льготные программы кредитования, активно поддерживается строительство индивидуальных домов. У нас вообще бум по ИЖС — мы перевыполняем те показатели, которые по ИЖС перед собой ставили. В регионе развивается индустриальное домостроение, проблем со строительными материалами нет — субъект производит все 14 групп стройматериалов, мы можем даже экспортировать.
— А стоимость квадратного метра вас не беспокоит? Вы на это влиять не можете, но тем не менее.
— Стоимость любого товара определяет спрос. И я думаю, что рынок сам себя будет регулировать. Надо посмотреть, как будут развиваться события относительно новых ипотечных программ.
— В последние годы застройщики постепенно переходят на работу с технологиями информационного моделирования.
— Да, за последнее время мы очень хорошо подошли к изучению того, насколько важно делать цифровые модели местности. Это так называемое 3D-моделирование, сегодня весь цикл существования объектов вписывается в одну цифровую модель. И она позволяет все стадии существования объекта разложить на составляющие — за этим будущее. В этом году мы запустили первую специальность по обучению студентов технологиям информационного моделирования (в Екатеринбургском монтажном колледже, Уральском колледже строительства, архитектуры и предпринимательства), и через три года получим специалистов, которые смогут работать с цифровыми моделями. Экспертиза у нас сегодня работает полностью только в цифровых моделях, в том числе по социальным объектам.
Кроме того, у нас сегодня активно используется система управления проектами. Она позволяет весь цикл существования строительного проекта вписать в программу и отслеживать его. Я уверен, что цифровизация в конечном итоге будет составлять неотъемлемую часть нашей жизни, мы будем делать все только в цифре.
— Представители многих отраслей жалуются на дефицит кадров. Насколько ощутима эта проблема в строительной отрасли, вы можете как исполнительный орган власти на нее повлиять?
— Мы не то что можем — мы должны на нее влиять. У нас сегодня очень хорошо работает программа взаимодействия между среднеспециальными учебными заведениями и крупнейшими подрядчиками. Ставим перед собой задачу, чтобы студент, приходя на первый курс, сразу понимал, куда пойдет работать, чтобы работодатель его сопровождал на протяжении всего процесса обучения. У нас сегодня заключено семь соглашений с крупными подрядными организациями и девелоперами. Уверен, что студенты поймут, насколько важно начинать работать с самого первого курса.
Также развивается программа «Профессионалитет», в которую включены 750 человек, есть строительные классы в школах Екатеринбурга. И это все фундамент для дальнейшего понимания профессии, потому что профессия строитель — это навсегда.
— К нам зашло много федеральных девелоперов и из других регионов. Что это дало региону?
— Когда приходят новые игроки на рынок — это всегда хорошо. Действительно, у нас появляются застройщики из Краснодара, Челябинска, Ижевска, Казани, Астрахани. И мы открыты. Это основной показатель, что субъект конкурентен среди других регионов. Застройщики идут именно к нам, так как понимают, что здесь качественно устроена городская среда, комплексно подходят к проектам, здесь власть отвечает на запросы застройщиков. И Екатеринбург, и область пользуются спросом среди федеральных застройщиков. Это очень хороший знак.