«Я сам ходил по домам, общался с людьми»

В августе этого года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил министром строительства и развития инфраструктуры региона Григория Сурганова. В своем первом интервью в новом статусе господин Сурганов рассказал о программе расселения ветхих домов, реализации программы КРТ и перспективах строительной отрасли региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр строительства Свердловской области Григорий Сурганов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Министр строительства Свердловской области Григорий Сурганов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

— Для начала хотелось спросить не про стройку. Не так давно вы занимали одну из руководящих позиций в мэрии, а амбиции быть министром у вас имелись или на вашем назначении настояли?

— К счастью, мне удалось поработать в совершенно разных отраслях и понять, что такое муниципальный бюджет, финансово-хозяйственная деятельность. Я понимаю, какой уровень ответственности налагает муниципальная служба, так как работал заместителем начальника Главархитектуры и восемь месяцев исполнял обязанности министра.

Меня, конечно, не заставляли, мы все служим людям, а это может быть только добровольно, иначе ничего не получится. Мне предложили поработать в министерстве — действительно, шаг очень ответственный. И я был уверен, что должен принять это предложение. Сегодня вызовов очень много, наша жизнь постоянно меняется, и нам нужно меняться вместе с ней.

— Какие первоочередные задачи у вас на посту министра?

— Средний цикл строительства объекта — это 2–3 года, поэтому нет такого, что новый человек приходит, и министерство начинает жить по-новому. Сегодня самая важная задача — это обеспечивать ввод жилья, достигать показателей, которые влияют на рейтинг губернатора Свердловской области, влияют на позиции самого субъекта среди всех остальных регионов. И, конечно, грамотно и качественно строить социальные объекты.

— На федеральном уровне ставится задача переселения людей из ветхого и аварийного жилья. Как этот вопрос решается в Свердловской области?

— Программа по переселению идет в 35 муниципалитетах.

На сегодняшний день у нас переселено уже 17 тыс. человек, а это почти 11 тысяч семей. До конца года расселим еще 4 тыс. человек — это около 69 тыс. кв. м, а в целом за все время существования программы — расселили больше 25 тыс. человек.

Мы опережаем темпы и до конца года хотим досрочно завершить программу. Напомню, речь в ней идет о тех домах, которые были признаны аварийными до 2017 года.

— В последние годы у нас постоянно ставятся рекорды по вводу жилья. Достигли ли мы предела или есть еще возможности для роста?

— Сегодня нужно крайне осторожно оценивать темпы ввода. В прошлом году мы ввели более 3,2 млн кв. м жилья в регионе — это грандиозная цифра. Мы заняли шестое место по вводу жилья среди всех субъектов РФ. В этом году планировалось ввести чуть больше 3,3 млн кв. м. Мы собираемся план перевыполнить примерно на 1,7%.

Высокие показатели — это заслуга всего строительного комплекса: подрядчиков, строителей, девелоперов, сетевых организаций, это грамотная работа муниципалитета. Но важны не только цифры ввода — важна грамотная проработка социальных и транспортных вопросов. Сегодня все инструменты инфраструктурного меню активно и широко используются в Свердловской области. Благодаря инициативе губернатора мы привлекли инфраструктурные бюджетные кредиты в жилой район Новокольцовский, недавно ввели поликлинику и школу в Академическом районе, уникальный образовательный комплекс — Губернаторский лицей в микрорайоне Солнечный. Огромное количество социальных объектов построено благодаря федеральной программе «Стимул». Свердловская область участвует в этой программе с самого ее начала, с 2017 года. За это время в микрорайонах Солнечный и Академический построено 5 школ, 10 детских садов и 25 участков дорог и улиц.

— В мэрии вы курировали развитие программы КРТ. Как вы оцениваете ее реализацию в Екатеринбурге, будет ли она распространяться на другие города?

— Это уникальный инструмент, который позволяет без участия бюджетных средств улучшать жилищные условия граждан, расселять ветхое и аварийное жилье. Когда только запускали программу, мы понимали общие принципы работы, как она должна функционировать, но при этом полностью с нуля прорабатывали всю нормативно-правовую документацию на уровне субъекта. Списать было не у кого — наш регион был пилотом по реализации КРТ. Программа крайне удачно себя показала. Сегодня все те инструменты, которые до нас доводит федеральный центр, активно внедряются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Программа КРТ раелизуется как в Екатеринбурге, так и в других муниципалитетах региона

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Программа КРТ раелизуется как в Екатеринбурге, так и в других муниципалитетах региона

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Вы, наверное, заметили, что те проекты КРТ, что реализуются, прошли без единого скандала.

Мы смогли качественно обеспечить финансовые и административные гарантии для горожан. Когда все только запускалось, то я сам ходил по домам, общался с людьми на общих собраниях. Нам удалось людей убедить, что программа позволит реально им поменять старое жилье на новое. Например, квартал в границах улиц Шефская — Энтузиастов — Баумана был расселен в рекордный срок — примерно за полгода, и застройщик очень быстро получил разрешение на строительство. Я уверен, что это получилось благодаря консолидированным усилиям.

Помимо Екатеринбурга, программа реализуется в Нижнем Тагиле, Богдановиче, присматриваем для реализации Среднеуральск.

— Сегодня много обсуждают развитие Екатеринбургской агломерации. Как вы относитесь к этому проекту?

— Крайне положительно. Муниципалитеты, входящие в состав Екатеринбургской агломерации, должны развиваться единообразно. Это «бесшовное» развитие — министерство сегодня утверждает генеральные планы тех муниципалитетов, которые входят в состав Екатеринбургской агломерации. Мы можем рассматривать не только те решения, которые муниципалитет приносит на согласование, но сразу и то, как развивать соседние в том же векторе.

— В Екатеринбурге был сложный процесс распределения полномочий в строительной сфере между городской администрацией и министерством…

— У нас жизнь постоянно меняется, и мы вместе с ней. Да, действительно, ряд градостроительных полномочий был передан на уровень муниципалитета, при этом мы приняли на себя полномочия по утверждению генпланов некоторых муниципалитетов в области.

— Продолжая тему развития города. Хотелось узнать про проект нового зала филармонии. Что с ним сейчас?

— Он будет реализован обязательно, но я бы не хотел забегать вперед, потому что сейчас проходит процесс проработки самого эскиза.

— Сейчас меняются льготные ипотечные программы. Как вам кажется, уральские застройщики готовы к новым экономическим условиям?

— С застройщиками мы общаемся регулярно, недавно собирал ключевых системных застройщиков, делились мнениями о том, что сейчас происходит, какие есть проблемы, какие вопросы застройщики хотели бы поднять перед властью. Наша задача — помогать им: снижать инвестиционно-строительный цикл, уменьшать количество административных барьеров, делать все, чтобы сокращалось время с момента зарождения идеи по проекту до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Что касается ипотеки и ставок, я думаю, здесь пока преждевременно делать какие-то выводы, потому что есть определенная инерция, которая была заложена исходя из объемов строительства. Градостроительный потенциал региона около 18 млн кв. м жилья. Это те участки, которые в разной степени готовы для вовлечения в строительство многоквартирных домов. Сегодня выдан достаточно большой объем разрешений на строительство.

У нас возникают новые льготные программы кредитования, активно поддерживается строительство индивидуальных домов. У нас вообще бум по ИЖС — мы перевыполняем те показатели, которые по ИЖС перед собой ставили. В регионе развивается индустриальное домостроение, проблем со строительными материалами нет — субъект производит все 14 групп стройматериалов, мы можем даже экспортировать.

— А стоимость квадратного метра вас не беспокоит? Вы на это влиять не можете, но тем не менее.

— Стоимость любого товара определяет спрос. И я думаю, что рынок сам себя будет регулировать. Надо посмотреть, как будут развиваться события относительно новых ипотечных программ.

— В последние годы застройщики постепенно переходят на работу с технологиями информационного моделирования.

— Да, за последнее время мы очень хорошо подошли к изучению того, насколько важно делать цифровые модели местности. Это так называемое 3D-модели­рование, сегодня весь цикл существования объектов вписывается в одну цифровую модель. И она позволяет все стадии существования объекта разложить на составляющие — за этим будущее. В этом году мы запустили первую специальность по обучению студентов технологиям информационного моделирования (в Екатеринбургском монтажном колледже, Уральском колледже строительства, архитектуры и предпринимательства), и через три года получим специалистов, которые смогут работать с цифровыми моделями. Экспертиза у нас сегодня работает полностью только в цифровых моделях, в том числе по социальным объектам.

Кроме того, у нас сегодня активно используется система управления проектами. Она позволяет весь цикл существования строительного проекта вписать в программу и отслеживать его. Я уверен, что цифровизация в конечном итоге будет составлять неотъемлемую часть нашей жизни, мы будем делать все только в цифре.

— Представители многих отраслей жалуются на дефицит кадров. Насколько ощутима эта проблема в строительной отрасли, вы можете как исполнительный орган власти на нее повлиять?

— Мы не то что можем — мы должны на нее влиять. У нас сегодня очень хорошо работает программа взаимодействия между среднеспециальными учебными заведениями и крупнейшими подрядчиками. Ставим перед собой задачу, чтобы студент, приходя на первый курс, сразу понимал, куда пойдет работать, чтобы работодатель его сопровождал на протяжении всего процесса обучения. У нас сегодня заключено семь соглашений с крупными подрядными организациями и девелоперами. Уверен, что студенты поймут, насколько важно начинать работать с самого первого курса.

Также развивается программа «Профессионалитет», в которую включены 750 человек, есть строительные классы в школах Екатеринбурга. И это все фундамент для дальнейшего понимания профессии, потому что профессия строитель — это навсегда.

— К нам зашло много федеральных девелоперов и из других регионов. Что это дало региону?

— Когда приходят новые игроки на рынок — это всегда хорошо. Действительно, у нас появляются застройщики из Краснодара, Челябинска, Ижевска, Казани, Астрахани. И мы открыты. Это основной показатель, что субъект конкурентен среди других регионов. Застройщики идут именно к нам, так как понимают, что здесь качественно устроена городская среда, комплексно подходят к проектам, здесь власть отвечает на запросы застройщиков. И Екатеринбург, и область пользуются спросом среди федеральных застройщиков. Это очень хороший знак.

Подготовили Николай Яблонский, Мария Игнатова