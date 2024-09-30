Что удивительного

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Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Игнатова, редактор Rewiew

Фото: Марина Молдавская Мария Игнатова, редактор Rewiew

Фото: Марина Молдавская

Этим летом первичный рынок жилья пережил важное событие — отмену льготной ипотеки. Ее собирались отменять и в прошлом, и, кажется, в позапрошлом году, но в этом все-таки отменили. Не то чтобы на рынке этого ждали, но хотя бы были готовы. А вот заявление Сбера об исчерпании лимитов по семейной ипотеке стало неожиданным, хотя аналитики и говорили: «мы же говорили». Но, вспоминая все прошедшие кризисы, почему-то нет сомнений, что наши застройщики переживут и это. По крайней мере планы по вводу никто не отменяет, и новые проекты, в том числе в рамках комплексного развития территорий (КРТ), активно продвигаются и девелоперами, и властями. Старое сносится, новое строится, вот только потенциальные покупатели в этом году не успевали удивляться новым рекордам по стоимости квадратного метра, которые обновлялись из месяца в месяц, а может, и не удивлялись вовсе.

Тема форума 100+ TechnoBuild в этом году — «Строительство будущего». И надеемся услышать экспертов, которые нас удивят в хорошем смысле слова.

Мария Игнатова