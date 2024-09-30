Почти неделю о строительстве

XI Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild в этом году пройдет с 1 по 4 октября в рамках Международной строительной недели совместно с IV Международным строительным чемпионатом. Вместе они займут четыре павильона МВЦ «Екатеринбург-Экспо» и большую территорию на улице. Основная часть деловой программы пройдет в конгресс-центре. Ожидается, что общая аудитория мероприятия превысит 40 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительный форум проходит в Екатеринбурге с 2014 года

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Строительный форум проходит в Екатеринбурге с 2014 года

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Отметив в прошлом году свой первый крупный юбилей, в этом году 100+ TechnoBuild проводят в 11-й раз. Если в 2014 году оно начиналось как форум высотного строительства, в котором принимали участие 97 спикеров и 10 экспонентов, то сейчас это один из крупнейших в стране инженерно-строительных конгрессов. Главные эксперты строительной области традиционно собираются в октябре. Организаторами масштабного мероприятия выступают Минстрой РФ, правительство Свердловской области, администрация Екатеринбурга, Гильдия строителей Урала и другие.

«Проведение 100+ TechnoBuild и чемпионата на постоянной основе показывает их значимость для развития строительной отрасли и востребованность профессиональным сообществом. Объединение таких событий задает высокую организационную планку», — отметил на оргкомитете первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

Выставка

Экспозиция 100+ TechnoBuild в этом году разместится на 40 тыс. кв. м. На форуме ждут порядка 600 компаний из 38 регионов и 76 городов России, а также иностранных государств (данные на момент выхода публикации). Направления выставки охватывают все аспекты строительства: от создания цифровой модели здания до устройства ливневых канализаций и дизайна интерьеров.

Самым многочисленным по количеству участников станет кластер производства и поставки материалов, технологий и оборудования. На стендах представят в том числе импортозамещающую продукцию, например керамзитоизвестковый блок, не имеющий аналогов на строительном рынке. Также можно будет увидеть огнезащитные материалы и покрытия для инженерных коммуникаций, металла и деревянных конструкций, smart-стекла и светопрозрачные конструкции для многоквартирных домов и загородного жилья, силикатный пазогребневый блок — новый экологически чистый сверхпрочный материал, близкий по свойствам к природному и один из самых радиационно-безопасных, облачные решения для систем кондиционирования, решения для бестраншейного ремонта изношенных трубопроводов и многое другое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В этом году участники приедут из 76 городов России, а так же иностранных государств

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В этом году участники приедут из 76 городов России, а так же иностранных государств

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Будут представлены сразу несколько лифтовых компаний из России и Китая, включая единственного отечественного производителя лифтов, развивающих скорость до 6 м/с.

Вторым по размерам станет кластер BIM-проектирования и цифровых технологий. Компании предложат решения для цифровизации проектирования и строительства, в том числе отечественное строительное программное обеспечение, интерактивные инструменты продаж для застройщиков, облачные платформы для управления строительством на основе данных из информационной модели здания. Будут презентованы платформа на базе искусственного интеллекта, которая анализирует большие данные и быстро создает мастер-планы застройки территории, первый в России 3D-маркетплейс недвижимости с возможностью интерактивной прогулки в геймифицированном режиме и другое.

В секции «Девелопмент и архитектура» крупнейшие компании-застройщики и проектировщики покажут проекты новых зданий и сооружений, которые появятся в городах России в ближайшие годы. Так, гости выставки смогут увидеть рендеры первых домов площадью 176 тыс. кв. м в новом микрорайоне Екатеринбурга — Горнощитский. Впервые будет представлен макет арт-объекта, который появится в кампусе УрФУ в конце 2025 года, и новый проект жилой застройки в районе Патрушихинских прудов на площади в 38 га.

Уличная экспозиция строительной и специальной техники займет 10 тыс. кв. м. У главного входа в «Екатеринбург-Экспо» можно будет увидеть 60 единиц техники и транспорта — гусеничные и колесные экскаваторы, бульдозеры, тягачи, погрузчики, подъемники, коммунальную технику от ведущих производителей и поставщиков из России и Китая. Впервые на 100+ TechnoBuild пройдут тест-драйвы спецтехники.

Традиционно участники направления «Комфортная городская среда» оформят парк с живыми деревьями и кустарниками, в котором можно будет отдохнуть под пение птиц. Экспоненты представят современные игровые комплексы, статуи животных и фитнес-дом с тренажерами для улицы и зала.

Кластер дизайна интерьеров будет состоять из восьми корнеров с авторскими интерьерами уральских студий. Например, посетители смогут отдохнуть в настоящем оазисе со скамейками — габионами, шарами, созданными из бетона и наполненными землей и растениями. Также их будут ждать огромные одуванчики — символы легкости, ветра и полета. В одном из корнеров будут парить облака.

Деловая программа

В деловой программе 100+ TechnoBuild в этом году выступит рекордное число спикеров — 1 тыс. Планируется 220 секций, в том числе девять форумов одного дня, международные конференции и круглые столы.

Так, Минстрой России организует сессии, посвященные технологиям умного города и кампусам мирового уровня, кадрам в отрасли. Главгосэкспертиза России традиционно проведет круглый стол, где обсудят вопросы эффективного взаимодействия с заказчиком, развитие профессиональных компетенций и управление стоимостью проектов.

Ведущие научные институты России поделятся опытом изысканий для уникального и подземного строительства, инженерной защиты зданий от землетрясений, расскажут о современных железобетонных конструкциях и многом другом.

В седьмой раз в рамках 100+ TechnoBuild пройдет Российский форум BIM-технологий. Эксперты рассмотрят реализацию знаковых объектов в BIM. Например, Губернаторский лицей — самую крупную школу в Свердловской области. При участии Минстроя России пройдет сессия о цифровой вертикали стройкомплекса РФ. Важной темой станет обсуждение результатов и перспектив первой в стране экспертизы по цифровой информационной модели. Также участники сосредоточатся на проблемах смет в BIM и бюджетных заказах.

Состоится заседание представителей стран БРИКС по зеленому строительству, а также обсуждение цифровизации экостроительства.

На стенде Свердловской области (павильон №1) пройдет объектная сессия по уникальному проекту редевелопмента исторической территории Бадаевского пивзавода в Москве, которая включает строительство «парящих домов» по проекту притцкеровских лауреатов Жака Херцога и Пьера де Мерона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 100+ Technobuild пройдет с 1 по 4 октября

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ 100+ Technobuild пройдет с 1 по 4 октября

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Состоятся сразу несколько секций, посвященных маркетингу недвижимости. Эксперты обсудят инструменты повышения продаж и особенности продукта, влияющие на его ликвидность.

Участники ставшего традиционным Международного форума конструкторов-строителей и инженеров-расчетчиков «ИНТЕРКОНСТРОЙ» обсудят инженерную защиту объектов от землетрясений и вибраций, испытания, мониторинг и сертификацию в строительстве и многое другое.

На форуме «Комфортная городская среда» большое внимание уделят вопросам благоустройства, в том числе по развитию пешеходной инфраструктуры в городах, инструментам создания уюта в парковых пространствах, развитию стрит-арта и его влиянию на городскую среду, брендингу территорий.

На Форуме дизайнеров интерьера среди тем обсуждения, например, будет влияние искусственного интеллекта на работу дизайнеров, вопросы взаимодействия заказчиков, дизайнеров и строителей.

Также состоятся открытые лекции именитых архитекторов и градостроителей. Среди них — изобретатель биоклиматического подхода в проектировании высотных зданий и один из ведущих мировых специалистов в области экологического и энергосберегающего дизайна Кен Янг; руководитель, главный архитектор одного из самых титулованных архбюро России «Остоженка» Андрей Гнездилов; основатель иранской архитектурной студии TehranArchitectureStudio, преподаватель архитектуры Мельбурнского университета Фаршад Мехдизаде и известный российский дизайнер Артемий Лебедев.

Премия 100+ Awards

Всероссийскую инженерно-архитектурную премию 100+ Awards вручат уже в четвертый раз. Традиционно победителей выбирают ведущие российские и иностранные строители и архитекторы, представители профильных органов власти — постоянные спикеры 100+ TechnoBuild.

В этом году было учреждено 16 номинаций, в том числе впервые для строящихся объектов. Всего организаторы получили 240 заявок из 27 регионов России, это наибольшее количество за все годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На форуме ждут порядка 600 компаний

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ, Коммерсантъ На форуме ждут порядка 600 компаний

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ, Коммерсантъ

Среди проектов, которые вошли в шорт-листы, например, первый музыкальный вуз России — Консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге. Здесь впервые в России при реконструкции объекта культурного наследия XIX века федерального значения для возведения куполов использовали конструкции из самонесущего высокопрочного алюминия, а не традиционной для строительства стали. Ранее сплав АД35Т1 зарекомендовал себя в авиастроении. Это облегчило нагрузку на фундамент и стены. Кроме того, полезная площадь здания увеличилась на 700 кв. м. Еще один претендент на победу — первый в России мост через Оку с вантовой системой, элементы которой разработаны и сертифицированы в России.

Также есть номинанты из Свердловской области — больше 20 объектов и компаний. Это и Губернаторский лицей в Солнечном, и Ледовая арена УГМК, и Центр художественной и эстетической гимнастики, Дворец водных видов спорта в Новокольцовском, а также несколько жилых комплексов. Есть даже завод по производству арматуры базальтового волокна в ОАЭ, инженерные решения для которого разрабатывала уральская компания.

Объявление победителей премии и торжественное награждение состоится во второй день 100+ TechnoBuild, 2 октября.

Ксения Рябкова