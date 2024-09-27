Производство Toyota упало в августе на 12,6%

В августе производство автомобилей Toyota снизилось на 12,6%, составив 808 тыс. Продажи сократились на 3,7% — после роста на 0,7% в июле. Эти данные корпорация опубликовала сегодня, 27 сентября. Экспорт автомобилей Toyota в августе упал на 16,4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Benoit Tessier / Reuters Фото: Benoit Tessier / Reuters

Такие результаты связаны в первую очередь с падением продаж в Японии и Китае, а также с регуляторными сложностями после скандала с фальсификацией результатов краш-тестов и отзывами автомобилей. Продажи в Китае в августе упали на 13,5%. При этом хорошими были продажи гибридных автомобилей: они выросли на 22%.

Другой японский автопроизводитель Honda также недавно сообщил о снижении производства в августе более чем на 11% в целом и на 29% — в Китае.

О квартальных отчетностях Toyota и Volkswagen в августе — в материале «Ъ» «Крупнейшие автопроизводители разочаровали рынок».

Яна Рождественская