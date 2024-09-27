Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Производство Toyota упало в августе на 12,6%

В августе производство автомобилей Toyota снизилось на 12,6%, составив 808 тыс. Продажи сократились на 3,7% — после роста на 0,7% в июле. Эти данные корпорация опубликовала сегодня, 27 сентября. Экспорт автомобилей Toyota в августе упал на 16,4%.

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Такие результаты связаны в первую очередь с падением продаж в Японии и Китае, а также с регуляторными сложностями после скандала с фальсификацией результатов краш-тестов и отзывами автомобилей. Продажи в Китае в августе упали на 13,5%. При этом хорошими были продажи гибридных автомобилей: они выросли на 22%.

Другой японский автопроизводитель Honda также недавно сообщил о снижении производства в августе более чем на 11% в целом и на 29% — в Китае.

О квартальных отчетностях Toyota и Volkswagen в августе — в материале «Ъ» «Крупнейшие автопроизводители разочаровали рынок».

Яна Рождественская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...