Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Основатель кадрового агентства «Уникум» Виталина Левашова — о том, как добиться синергии бизнес-команд при слиянии компаний

По итогам четвертого квартала 2023 года на российском рынке состоялось 135 сделок слияния и поглощения на $17,2 млрд. Всего за 2023 год на российском рынке провели 536 сделок слияния и поглощения (Mergers & Acquisitions, M&A) на общую сумму $50,59 млрд. Это стало максимальным показателем с 2019 года. Результаты 2024 года могут оказаться не менее впечатляющими.

Виталина Левашова

Виталина Левашова

Фото: Предоставлено НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа»

Виталина Левашова

Фото: Предоставлено НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа»

По итогам четвертого квартала 2023 года на российском рынке состоялось 135 сделок слияния и поглощения на $17,2 млрд. Всего за 2023 год на российском рынке провели 536 сделок слияния и поглощения (Mergers & Acquisitions, M&A) на общую сумму $50,59 млрд. Это стало максимальным показателем с 2019 года. Результаты 2024 года могут оказаться не менее впечатляющими.

При этом во время сделок M&A, которые готовятся достаточно долго, почти все процедуры due diligence касаются бизнеса, его финансовых и налоговых аспектов. Людям, их компетенциям, мотивации, корпоративной культуре уделяется мало внимания, хотя они считаются нематериальным ресурсом. Как быть с командами? Адаптировать старых к новым условиям или нанимать новых?

Команда менеджеров имеет принципиальное значение, поскольку иногда именно от нее зависят судьба компании и стоимость сделки. Если вместе с акционерами меняется и стратегия, то имеющаяся команда может быть неактуальна. У старых и новых собственников нечасто совпадают культурный код и ценности.

В частности, в середине 2023 года произошла сделка с одной из крупнейших частных медицинских компаний — «Инвитро». При ее продаже команда топ-менеджеров была одним из ключевых активов. Все-таки руководители, сумевшие вывести бизнес на первые строчки рейтингов,— ценное приобретение. Команда была заточена на развитие и рост. Но после покупки стратегия долгое время оставалась неопределенной. Менеджменту поручили усилить управленческие компетенции, но не уточнили, под какие задачи требуется усиление. Неопределенность сыграла свою роль: были наняты новые, иногда даже работавшие в «Инвитро» прежде руководители, но спустя время снова начались перестановки. Почему? Потому что оценить эффективность без четких и прозрачных задач практически невозможно. Особенно в ситуации, когда акционер новый и «система координат» еще не выработана.

Акционерам, выходящим на сделки M&A, нужно прежде всего оценивать кадровый капитал и — главное — его потенциал до выхода на сделку. Такие методики существуют и активно используются. Даже без привязки к сделкам.

Далее — открытая позиция по отношению к менеджменту. M&A — это то же управление изменениями, только зачастую «вслепую», потому что рабочий коллектив еще не знаком. Если есть необходимость завести проверенного сотрудника, то лучше добавить его в команду без увольнения предыдущего. Важны постепенные преобразования.

Кроме того, сегодня нужно иметь несколько сценариев и идти сразу несколькими путями. Например, адаптировать имеющуюся команду к новым условиям и при этом открыто мониторить рынок на предмет бэкапа. Чем честнее позиция, тем больше вероятность такого же отношения сотрудников к новому акционеру.

И, наконец, гибкие формы сотрудничества. Если четко формулировать задачи и критерии их оценки, а также доносить их до сотрудников, то нет необходимости зачислять в штат компании всех и всегда. Отлично работают проектные команды, эксперты по разным направлениям, менторы и консультанты. Все это — инструментарий, позволяющий эффективно достигать поставленных целей.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...