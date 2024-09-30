В поисках навыка

На фоне дефицита кадров, который сформировался на российском рынке труда за последние полтора года, платформы онлайн-рекрутинга ищут новые инструменты и подходы к подбору персонала. Так, в частности, hh.ru предлагает оценивать соискателей в первую очередь по ключевым навыкам, а не по наличию опыта или формального образования. Это, как подсчитали аналитики платформы, увеличивает шансы найти подходящего кандидата в ИТ в среднем до 4,4 раза, в маркетинге — до 3,6 раза, в дизайне — до 2,7 раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, как навыкоориентированный (skill-based) подход в рекрутинге помогает компаниям находить нужных специалистов и почему это важно для соискателей. Чтобы ответить на эти вопросы, они проанализировали базы вакансий и резюме, доступных на портале, и рассчитали, как меняется число потенциальных кандидатов на вакансию в зависимости от выбранного подхода.

Современный рынок труда переживает серьезный кризис — острую нехватку квалифицированных специалистов. Эта проблема затрагивает многие сферы, но особенно остро ощущается в производстве, медицине и ИТ. Согласно прогнозам, к 2030 году дефицит кадров может превысить 3 млн человек. Это, по словам гендиректора HeadHunter Дмитрия Сергиенкова, происходит по демографическим причинам: старшие поколения стареют и уходят с рынка труда, а более молодые не могут догнать их по численности. «За последние два года численность рабочей силы в России снизилась примерно на 1 млн человек и сейчас составляет 76,3 млн человек. При этом особенно быстро сокращаются именно те группы, которые максимально востребованы на рынке труда,— это люди в возрасте от 19 до 40 лет, число которых за это же время снизилось уже на 2 млн»,— отмечает он.

На сегодняшний день для 52% профессий наблюдается критически низкий уровень hh.индекс (соотношение активных резюме на одну вакансию) — ниже 4. Это означает, что в этих сферах сейчас острая нехватка соискателей. В такой ситуации компаниям приходится искать новые подходы к поиску и найму сотрудников. Одним из наиболее эффективных решений становится навыкоориентированный подход.

Как объясняет руководитель направления «Карьера и навыки» в hh.ru Марина Дорохова, традиционно при найме сотрудников работодатели ориентировались на формальные критерии: образование и опыт работы. Однако в современных условиях такой подход часто оказывается неэффективным. «Исследования hh.ru демонстрируют, что 38% сотрудников меняют работу в течение первого года, причем 40% из них делают это в первые 90 дней. Причины чаще всего кроются в несоответствии ожиданий реальности и отсутствии перспектив карьерного роста.

Навыкоориентированный подход предлагает альтернативу. Вместо формальных критериев он фокусируется на конкретных навыках и компетенциях, необходимых для выполнения работы. Это позволяет расширить круг потенциальных кандидатов и найти специалистов, способных эффективно решать поставленные задачи, даже если их предыдущий опыт не полностью соответствует традиционным требованиям»,— отмечает она.

«Навыкоориентированный подход радикально меняет правила игры на рынке труда. Он расширяет пул потенциальных кандидатов в среднем в два раза для каждой позиции, открывая новые горизонты как для работодателей, так и для соискателей. Это особенно важно сейчас, когда экономика остро нуждается в квалифицированных специалистах. Но внедрение skill-based подхода требует нового мышления. Компаниям нужно научиться оценивать кандидатов не по строчкам в резюме, а по реальным навыкам и потенциалу. Соискателям, в свою очередь, стоит постоянно развивать свои компетенции и смело смотреть на смежные профессии»,— говорит Марина Дорохова.

Как подсчитали в hh.ru, применение подходов к рекрутингу с ориентацией на конкретные навыки, необходимые работодателю, увеличивает шансы найти подходящего кандидата в ИТ до 4,4 раза, в маркетинге — до 3,6 раза, в дизайне — до 2,7 раза. Например, при поиске по должности «backend-разработчик» на платформе можно найти около 19 тыс. резюме, но если расширить поиск, ориентируясь на навыки, необходимые для этой позиции, то число потенциальных кандидатов возрастает до 122 тыс., увеличивая шансы найти подходящего специалиста в 6,5 раза. При этом среди конкретных профессий оценка по навыкам показывает самую большую эффективность у fullstack-разработчиков (расширение выборки кандидатов в 14,5 раза), контент-маркетологов (в 9 раз), golang-разработчиков (в 8,8 раза), 3D-визуализаторов (в 5,6 раза). Расчет был проведен по базе всех активных резюме в ИТ-сфере за 2024 год (1,1 млн) — предварительно аналитики выделили топ-10 ключевых навыков в каждой профессии на основе таксономии, а затем оценили, сколько на рынке специалистов имеют возглавляющий отраслевые топы навык и любые два из топ-10. По данным hh.ru, почти каждый десятый работодатель уже осуществляет подбор сотрудников через платформу с применением навыкоориентированного подхода, при этом количество таких компаний растет на 10% ежегодно.

Как говорит Марина Дорохова, интерес к новому способу подбора проявляют и сами соискатели. «Когда мы обдумывали идею подбора по ключевым навыкам, мы понимали, что полноценно это может работать, только если у соискателей будет возможность подтвердить владение теми или иными скилами у нас на портале. Когда соискатель приходит к нам на платформу, он заполняет свой профиль, где указывает перечень навыков и степень владения ими, и потом мы предлагаем ему пройти тестирование, чтобы подтвердить ту информацию, которую он указал в резюме»,— отмечает она. По словам Марины Дороховой, работодатели заинтересованы именно в таких соискателях — на портале даже есть специальный фильтр, который позволяет искать резюме только тех, кто уже прошел оценку навыков на hh.ru.

«Сейчас нашим пользователям доступны 48 тестов по 14 навыкам — часть из них относится к кейсовому типу, то есть мы задаем тестируемому какую-то проблему и предлагаем ее решить. Например, для IT-специалистов у нас есть задачи, для решения которых надо написать код. Решив тест, можно подтвердить владение навыком на трех уровнях: базовом, среднем и продвинутом. Если соискателю относительно какого-либо навыка присвоен один из них, то в его резюме появляется зеленый шильдик "навык подтвержден"»,— рассказывает Марина Дорохова.

Всего, согласно статистике компании, с момента открытия доступа к тестам на портале в оценке своих навыков поучаствовали более 2 млн пользователей — и 648 тыс. из них прошли тестирование успешно. При этом, как объясняет Марина Дорохова, у платформы нет задачи как-то помечать резюме тех соискателей, которые не смогли подтвердить свои навыки — вместо этого им предлагают пройти образовательные курсы, которые позволят им улучшить свои знания и умения. «Для этого мы перенаправляем их на портал Career.ru, где есть разные образовательные продукты наших партнеров. У самих нас нет задачи производить для пользователей контент — мы технологическая платформа»,— поясняет Марина Дорохова.

Контент для тестов hh.ru предоставляют партнеры — компании, которые обладают экспертизой и много работают с сотрудниками с тем или иным навыком. Например, «ВКонтакте» решила взять востребованный и актуальный навык язык Java, и они создали тест, который позволяет проверить владение им. Также среди тех, кто поставляет контент для тестирования на платформе,— IBS и SkillBox. При этом в hh.ru открыты к расширению партнерств на базе информационного обмена для обогащения Big Data, используемой в оценке навыков.

Для соискателей такой подход открывает новые возможности, но также создает определенные вызовы. Не все специалисты знают, какие еще профессии могут подойти им по набору навыков. Для решения этой проблемы современные карьерные платформы предлагают инструменты анализа компетенций. Например, на hh.ru соискатели могут соотнести свои навыки с требованиями различных профессий. Система показывает процент совпадения навыков из резюме с навыками из карт компетенций, составленных на основе актуальных требований рынка. Это помогает специалистам оценить свои шансы на успешное трудоустройство в смежных областях.

Кроме того, для каждой профессии создаются карты карьерных переходов. Они основаны на анализе больших данных и показывают наиболее вероятные направления профессионального развития. Например, аналитик данных может увидеть, что его навыки востребованы не только в его текущей области, но и в сфере бизнес-аналитики, системного анализа или даже управления проектами.

В целом, как отмечает Дмитрий Сергиенков, стратегия развития hh.ru предполагает эволюцию от платформы от поиска работы к комплексной экосистеме по профессиональному развитию людей на всех этапах их карьеры. «Такие продукты уже включают в себя и платформу оценки навыков, и образовательный маркетплейс, и карьерный навигатор и многое другое. Я не могу сказать, что доход от этой категории пользователей будет колоссальным в краткосрочной перспективе, но это сильно углубляет наши взаимоотношения с аудиторией, создает большое количество новых точек контакта, а значит, и возможностей для построения новых бизнесов вокруг них»,— отмечает он.

По его словам, курсы очень хорошо продаются тогда, когда пройдена оценка навыков и там получен результат, который хочется улучшить. «Сейчас мы не идем в какие-то глубокие контентные истории, не создаем образовательные программы, не строим свои университеты — это не совсем наш бизнес. Мы в первую очередь цифровая платформа, на которой представлены лучшие образовательные решения рынка, органично интегрированные в путь пользователя в нашей экосистеме. В целом рынок профессионального развития фактически безграничный, более 150 млрд руб. тратится на профобразование уже сейчас, и нам он очень импонирует с точки зрения дальнейших перспектив и синергий с поиском работы»,— отмечает он.

Анастасия Мануйлова