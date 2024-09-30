Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В поисках навыка

hh.ru предлагает новый подход к найму персонала

На фоне дефицита кадров, который сформировался на российском рынке труда за последние полтора года, платформы онлайн-рекрутинга ищут новые инструменты и подходы к подбору персонала. Так, в частности, hh.ru предлагает оценивать соискателей в первую очередь по ключевым навыкам, а не по наличию опыта или формального образования. Это, как подсчитали аналитики платформы, увеличивает шансы найти подходящего кандидата в ИТ в среднем до 4,4 раза, в маркетинге — до 3,6 раза, в дизайне — до 2,7 раза.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, как навыкоориентированный (skill-based) подход в рекрутинге помогает компаниям находить нужных специалистов и почему это важно для соискателей. Чтобы ответить на эти вопросы, они проанализировали базы вакансий и резюме, доступных на портале, и рассчитали, как меняется число потенциальных кандидатов на вакансию в зависимости от выбранного подхода.

Современный рынок труда переживает серьезный кризис — острую нехватку квалифицированных специалистов. Эта проблема затрагивает многие сферы, но особенно остро ощущается в производстве, медицине и ИТ. Согласно прогнозам, к 2030 году дефицит кадров может превысить 3 млн человек. Это, по словам гендиректора HeadHunter Дмитрия Сергиенкова, происходит по демографическим причинам: старшие поколения стареют и уходят с рынка труда, а более молодые не могут догнать их по численности. «За последние два года численность рабочей силы в России снизилась примерно на 1 млн человек и сейчас составляет 76,3 млн человек. При этом особенно быстро сокращаются именно те группы, которые максимально востребованы на рынке труда,— это люди в возрасте от 19 до 40 лет, число которых за это же время снизилось уже на 2 млн»,— отмечает он.

На сегодняшний день для 52% профессий наблюдается критически низкий уровень hh.индекс (соотношение активных резюме на одну вакансию) — ниже 4. Это означает, что в этих сферах сейчас острая нехватка соискателей. В такой ситуации компаниям приходится искать новые подходы к поиску и найму сотрудников. Одним из наиболее эффективных решений становится навыкоориентированный подход.

Как объясняет руководитель направления «Карьера и навыки» в hh.ru Марина Дорохова, традиционно при найме сотрудников работодатели ориентировались на формальные критерии: образование и опыт работы. Однако в современных условиях такой подход часто оказывается неэффективным. «Исследования hh.ru демонстрируют, что 38% сотрудников меняют работу в течение первого года, причем 40% из них делают это в первые 90 дней. Причины чаще всего кроются в несоответствии ожиданий реальности и отсутствии перспектив карьерного роста.

Навыкоориентированный подход предлагает альтернативу. Вместо формальных критериев он фокусируется на конкретных навыках и компетенциях, необходимых для выполнения работы. Это позволяет расширить круг потенциальных кандидатов и найти специалистов, способных эффективно решать поставленные задачи, даже если их предыдущий опыт не полностью соответствует традиционным требованиям»,— отмечает она.

«Навыкоориентированный подход радикально меняет правила игры на рынке труда. Он расширяет пул потенциальных кандидатов в среднем в два раза для каждой позиции, открывая новые горизонты как для работодателей, так и для соискателей. Это особенно важно сейчас, когда экономика остро нуждается в квалифицированных специалистах. Но внедрение skill-based подхода требует нового мышления. Компаниям нужно научиться оценивать кандидатов не по строчкам в резюме, а по реальным навыкам и потенциалу. Соискателям, в свою очередь, стоит постоянно развивать свои компетенции и смело смотреть на смежные профессии»,— говорит Марина Дорохова.

Как подсчитали в hh.ru, применение подходов к рекрутингу с ориентацией на конкретные навыки, необходимые работодателю, увеличивает шансы найти подходящего кандидата в ИТ до 4,4 раза, в маркетинге — до 3,6 раза, в дизайне — до 2,7 раза. Например, при поиске по должности «backend-разработчик» на платформе можно найти около 19 тыс. резюме, но если расширить поиск, ориентируясь на навыки, необходимые для этой позиции, то число потенциальных кандидатов возрастает до 122 тыс., увеличивая шансы найти подходящего специалиста в 6,5 раза. При этом среди конкретных профессий оценка по навыкам показывает самую большую эффективность у fullstack-разработчиков (расширение выборки кандидатов в 14,5 раза), контент-маркетологов (в 9 раз), golang-разработчиков (в 8,8 раза), 3D-визуализаторов (в 5,6 раза). Расчет был проведен по базе всех активных резюме в ИТ-сфере за 2024 год (1,1 млн) — предварительно аналитики выделили топ-10 ключевых навыков в каждой профессии на основе таксономии, а затем оценили, сколько на рынке специалистов имеют возглавляющий отраслевые топы навык и любые два из топ-10. По данным hh.ru, почти каждый десятый работодатель уже осуществляет подбор сотрудников через платформу с применением навыкоориентированного подхода, при этом количество таких компаний растет на 10% ежегодно.

Как говорит Марина Дорохова, интерес к новому способу подбора проявляют и сами соискатели. «Когда мы обдумывали идею подбора по ключевым навыкам, мы понимали, что полноценно это может работать, только если у соискателей будет возможность подтвердить владение теми или иными скилами у нас на портале. Когда соискатель приходит к нам на платформу, он заполняет свой профиль, где указывает перечень навыков и степень владения ими, и потом мы предлагаем ему пройти тестирование, чтобы подтвердить ту информацию, которую он указал в резюме»,— отмечает она. По словам Марины Дороховой, работодатели заинтересованы именно в таких соискателях — на портале даже есть специальный фильтр, который позволяет искать резюме только тех, кто уже прошел оценку навыков на hh.ru.

«Сейчас нашим пользователям доступны 48 тестов по 14 навыкам — часть из них относится к кейсовому типу, то есть мы задаем тестируемому какую-то проблему и предлагаем ее решить. Например, для IT-специалистов у нас есть задачи, для решения которых надо написать код. Решив тест, можно подтвердить владение навыком на трех уровнях: базовом, среднем и продвинутом. Если соискателю относительно какого-либо навыка присвоен один из них, то в его резюме появляется зеленый шильдик "навык подтвержден"»,— рассказывает Марина Дорохова.

Всего, согласно статистике компании, с момента открытия доступа к тестам на портале в оценке своих навыков поучаствовали более 2 млн пользователей — и 648 тыс. из них прошли тестирование успешно. При этом, как объясняет Марина Дорохова, у платформы нет задачи как-то помечать резюме тех соискателей, которые не смогли подтвердить свои навыки — вместо этого им предлагают пройти образовательные курсы, которые позволят им улучшить свои знания и умения. «Для этого мы перенаправляем их на портал Career.ru, где есть разные образовательные продукты наших партнеров. У самих нас нет задачи производить для пользователей контент — мы технологическая платформа»,— поясняет Марина Дорохова.

Контент для тестов hh.ru предоставляют партнеры — компании, которые обладают экспертизой и много работают с сотрудниками с тем или иным навыком. Например, «ВКонтакте» решила взять востребованный и актуальный навык язык Java, и они создали тест, который позволяет проверить владение им. Также среди тех, кто поставляет контент для тестирования на платформе,— IBS и SkillBox. При этом в hh.ru открыты к расширению партнерств на базе информационного обмена для обогащения Big Data, используемой в оценке навыков.

Для соискателей такой подход открывает новые возможности, но также создает определенные вызовы. Не все специалисты знают, какие еще профессии могут подойти им по набору навыков. Для решения этой проблемы современные карьерные платформы предлагают инструменты анализа компетенций. Например, на hh.ru соискатели могут соотнести свои навыки с требованиями различных профессий. Система показывает процент совпадения навыков из резюме с навыками из карт компетенций, составленных на основе актуальных требований рынка. Это помогает специалистам оценить свои шансы на успешное трудоустройство в смежных областях.

Кроме того, для каждой профессии создаются карты карьерных переходов. Они основаны на анализе больших данных и показывают наиболее вероятные направления профессионального развития. Например, аналитик данных может увидеть, что его навыки востребованы не только в его текущей области, но и в сфере бизнес-аналитики, системного анализа или даже управления проектами.

В целом, как отмечает Дмитрий Сергиенков, стратегия развития hh.ru предполагает эволюцию от платформы от поиска работы к комплексной экосистеме по профессиональному развитию людей на всех этапах их карьеры. «Такие продукты уже включают в себя и платформу оценки навыков, и образовательный маркетплейс, и карьерный навигатор и многое другое. Я не могу сказать, что доход от этой категории пользователей будет колоссальным в краткосрочной перспективе, но это сильно углубляет наши взаимоотношения с аудиторией, создает большое количество новых точек контакта, а значит, и возможностей для построения новых бизнесов вокруг них»,— отмечает он.

По его словам, курсы очень хорошо продаются тогда, когда пройдена оценка навыков и там получен результат, который хочется улучшить. «Сейчас мы не идем в какие-то глубокие контентные истории, не создаем образовательные программы, не строим свои университеты — это не совсем наш бизнес. Мы в первую очередь цифровая платформа, на которой представлены лучшие образовательные решения рынка, органично интегрированные в путь пользователя в нашей экосистеме. В целом рынок профессионального развития фактически безграничный, более 150 млрд руб. тратится на профобразование уже сейчас, и нам он очень импонирует с точки зрения дальнейших перспектив и синергий с поиском работы»,— отмечает он.

Анастасия Мануйлова

Карта компетенций тестировщика по таксономии hh.ru (обязательные компетенции, ограничено тремя)

Компетенция Название навыка Описание навыка
Управление тестированием ПО Методология тестирования Способность выбрать общий подход к проведению тестирования и набор конкретных методов, а также знание этих подходов и методов
STLC Знание жизненного цикла и этапов тестирования программного обеспечения
Анализ тестирования Способность определить, что необходимо протестировать, через анализ документов — пользовательских историй, сценариев использования и спецификаций требований
Проведение тестирования ПО Функциональное тестирование Тестирование функциональности программного продукта на соответствие его спецификациям и функциональным требованиям
Usability-тестирование Оценка удобства использования продукта для конечных пользователей
Тестирование пользовательского интерфейса Тестирование интерфейса приложения на соответствие дизайну и удобство использования
Уровни и методы тестирования ПО Уровни тестирования, в т. ч.:
Сквозное тестирование Тестирование всего процесса разработки и взаимодействия всех его компонентов
Системное тестирование Проверка всей системы в целом с целью обеспечения ее работоспособности и соответствия системным требованиям
Интеграционное тестирование Подход к тестированию взаимодействия различных компонентов или модулей продукта между собой
Тестирование производительности ПО Нагрузочное тестирование Тестирование производительности системы при высокой нагрузке, например при большом количестве активных пользователей
Тестирование защищенности ПО Тестирование безопасности Тестирование системы на наличие уязвимостей и обеспечение ее защиты от атак
Уязвимости защиты Знание типов уязвимостей и систем их классификации
UX- и UI-дизайн User Interface Интерфейс пользователя. Навык UI — это умение проектировать простые и привлекательные интерфейсы
Языки программирования SQL Язык запросов для работы с базами данных в системах управления базами данных: извлечения, обновления, добавления и удаления данных из баз
Java Язык программирования и платформа для вычислений. Навык — владение синтаксисом и написание кода на языке
Python Язык программирования для разработки веб-приложений, анализа данных, машинного обучения и других задач. Навык — владение синтаксисом и написание кода на языке
Системы управления версиями Git Система контроля версий в файлах и каталогах или хранилище, база данных истории разработки проекта. Навык — умение использовать Git в работе
Системная аналитика Сбор требований Процесс определения, уточнения и формализации требований к продукту или проекту от заказчиков и заинтересованных сторон с помощью интервью, опросов, групповых обсуждений и наблюдений
Анализ требований Сбор требований заказчика и других заинтересованных сторон к проекту, продукту или процессу, их систематизация, выявление взаимосвязей и документирование
Acceptance Criteria Критерии приемки конкретного результата работ над продуктом — список условий, которые должны выполняться, чтобы продукт соответствовал ожиданиям целевой аудитории, заказчика и других заинтересованных сторон. Навык — способность сформулировать эти критерии
Аналитика данных Извлечение данных Способность извлекать данные, необходимые для решения задачи, из различных источников, таких как базы и витрины данных, веб-страницы и информационные системы
Преобразование данных Способность трансформировать данные из одного формата или типа в другой для их дальнейшего объединения и анализа
Предобработка данных Очистка данных, удаление зашумленных и недостоверных признаков, обнаружение и обработка дубликатов, пропусков и аномалий
Системы управления базами данных PostgreSQL Система управления базами данных для больших и сложных аналитических процессов. Навык — умение работать с системой
MySQL Система управления базами данных, которая помогает создавать и управлять базами данных сайта или приложения и используется для онлайн-трансакций
Операционные системы Linux Операционная система. Навык — знание команд и принципов работы с файлами, процессами, сетью, программированием и другими функциями
Bash Интерпретатор командной строки для операционных систем Linux и UNIX. Навык — умение использовать командную строку для выполнения задач и автоматизации процессов
Программные интерфейсы приложений API Интерфейс программирования, который помогает создавать приложения, с использованием функций и данных других приложений. Навык — умение использовать API
REST Архитектурный стиль для создания веб-служб, которые используют HTTP для передачи данных между клиентом и сервером. Навык — понимание принципов REST
HTTP Понимание работы HTTP-протокола
Резервное копирование и восстановление Виртуализация Способность создавать виртуальные окружения, сервера и системы внутри одного устройства, чтобы запускать и тестировать различные операционные системы и настройки в рамках работы с одним оборудованием
VMware Программное обеспечение для виртуализации и автоматизации ИТ-инфраструктуры. Навык — владение инструментом
Hyper-V Платформа, с помощью которой можно запускать несколько операционных систем в виде виртуальных машин в Windows. Навык — умение работать с платформой
Управление проектами Разработка технических заданий Описание требований к проекту: цели, функциональности, интерфейсов, архитектуры, условий безопасности
Постановка задач разработчикам Умение описывать задачи, которые будут выполнять разработчики. Для это нужно понимать, какие задачи должны быть выполнены и какие инструменты и технологии понадобятся
Контроль выполнения задач Мониторинг и управление выполнением задач и соблюдением графиков и сроков участниками проектной команды, подрядчиками и партнерами
Знакомство с гибкими методологиями управления

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...