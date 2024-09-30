Семейный бизнес

Новостройки бизнес-класса — лидеры по объему спроса на первичном рынке Москвы. Отмена льготной ипотеки только повысит к ним интерес, прогнозируют эксперты. Именно этот класс жилья предлагает покупателям наилучшее соотношение цены и качества за счет высоких характеристик продукта и собственных выгодных программ ипотеки и рассрочки. На примере комплекса Nametkin Tower от ГК «Основа» "Ъ-Дом" разбирался, какие локации в сегменте «бизнес» наиболее востребованы у покупателей и как молодым семьям можно получить дополнительный аналог материнского капитала от застройщика.

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Фото: Предоставлено ГК «Основа» Виды комплекса Nametkin Tower

Фото: Предоставлено ГК «Основа»

В 2024 году жилые комплексы бизнес-класса стали лидерами по объему спроса, обогнав традиционно популярные новостройки сегмента «комфорт». Такой тренд зафиксировали аналитики рынка недвижимости, связав его в том числе со сворачиванием программы льготной ипотеки, а также оптимальным соотношением цена—качество в проектах класса «бизнес». В июне—августе тенденция только укрепилась: на бизнес-класс пришлось уже 82% от всех летних продаж в новостройках Московского региона.

На фоне высокого спроса объем предложения в сегменте снижается — на 4,5% к лету 2023 года. А стоимость жилых комплексов бизнес-класса за год увеличилась на 14%, достигнув 484 тыс. руб.

При этом лидером по росту предложения в сегменте за последний год стал Юго-Западный округ (ЮЗАО) Москвы, подсчитали в «Метриуме». Количество квартир и апартаментов на первичном рынке здесь выросло на 23%. Этот же округ вошел и в число локаций с наиболее заметным ростом цен: c лета 2023 года средняя стоимость 1 кв. м в ЮЗАО увеличилась на 18%, до 417 тыс. руб.

Поворот на юго-запад

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Фото: Предоставлено ГК «Основа» Виды комплекса Nametkin Tower

Фото: Предоставлено ГК «Основа»

В ГК «Основа» напоминают, что, хотя юго-запад Москвы традиционно популярен у покупателей жилья сегментов «бизнес» и «премиум», еще недавно девелоперская активность в округе была невысокой из-за ограниченного количества площадок под строительство и невозможности реализовать крупные проекты. Однако затем ситуация изменилась, и сейчас в локации появилось сразу несколько масштабных проектов. Среди них и комплекс Nametkin Tower от ГК «Основа».

Nametkin Tower — это дом из четырех секций высотой 24–29 этажей с авторской архитектурой от нидерландского архитектурного бюро Mecanoo, объединенных обширной собственной инфраструктурой, пространствами для жителей и подземным паркингом. Ввод проекта в эксплуатацию намечен на четвертый квартал 2025 года. Сегодня здесь уже завершены монолитные работы, выполняется монтаж фасадов, панорамных окон и инженерных коммуникаций, кладка стен. Именно на этот этап приходится основная доля, или более 62%, сделок в новостройках, отмечают аналитики рынка недвижимости. Второе место со значительным отставанием занимают в структуре сделок проекты на этапе нулевого цикла, где фиксируется 26% от всех продаж в новостройках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды комплекса Nametkin Tower

Фото: Предоставлено ГК «Основа» Виды комплекса Nametkin Tower

Фото: Предоставлено ГК «Основа»

Однако высокая строительная готовность — далеко не единственное, чем привлекает покупателей Nametkin Tower. Проект расположен не только вблизи ключевых транспортных магистралей, но и в окружении сразу четырех станций метро: «Новые Черемушки», «Калужская», «Воронцовская» и «Зюзино». А экологическая инфраструктура ЮЗАО открывает для жителей масштабные зеленые территории, такие как парки «Воронцовский», «Долина реки Котловки», 70-летия Победы, а также Битцевский лес.

Органичным дополнением окружения станет и собственная инфраструктура Nametkin Tower. Благоустроенная по авторской концепции территория разделена на два пространства: вдоль улицы Наметкина будут расположены общедоступные входы в ресторан площадью 400 кв. м, спа и магазины, а приватное дворовое пространство в концепции «двор без машин» предназначается уже только для резидентов проекта.

Виды комплекса Nametkin Tower

Фото: Предоставлено ГК «Основа»

В собственном дворе с ландшафтным дизайном девелопер предусмотрел различные сценарии досуга: здесь можно будет отдохнуть всей семьей, позаниматься спортом и провести время в уединении и тишине. Для комфорта резидентов территория разделена на зоны по интересам и возрастам, а также будут реализованы разнообразные пешие маршруты, включая дорожки для мам с колясками.

Все в дом

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комплекс Nametkin Tower расчитан на семейных покупателей

Фото: Предоставлено ГК «Основа» Комплекс Nametkin Tower расчитан на семейных покупателей

Фото: Предоставлено ГК «Основа»

Именно семейные покупатели — это основная целевая аудитория сегмента «бизнес-класс». Состоявшиеся люди ценят комфорт проживания и дополнительные преимущества, которые как раз могут обеспечить первоклассные проекты бизнес-класса. В то же время в сентябре стало известно, что в ряде банков закончились лимиты на семейную ипотеку, а значит, все более востребованными становятся разнообразные программы и акции от застройщиков.

Например, в конце 2022 года ГК «Основа» в дополнение к субсидируемой ипотеке и рассрочке запустила акцию для поддержки молодых семей «Родительский капитал», задуманную по аналогии с материнским капиталом. По ее условиям семейные пары, в которых рождается ребенок после подписания ДДУ в комплексе Nametkin Tower, получают 500 тыс. руб., при этом уплату налогов девелопер берет на себя. «Район Черемушки, где строится Nametkin Tower, идеально подходит для жизни с детьми за счет обилия инфраструктуры, включая социальную, парков и зелени. И нам важно, чтобы для наших будущих резидентов сделка прошла на максимально выгодных условиях, а такое радостное событие, как рождение малыша, с нашей стороны дополнилось приятным моментом»,— объясняют идею в компании.

Идеальный бизнес

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Интерьеры комплекса Nametkin Tower

Фото: Предоставлено ГК «Основа» Интерьеры комплекса Nametkin Tower

Фото: Предоставлено ГК «Основа»

Подспорьем как для молодых семей, так и для индивидуальных покупателей в Nametkin Tower станет и формат проекта как многофункционального комплекса апартаментов, который означает более низкую по сравнению с квартирами стоимость лотов, что особенно актуально сегодня. По оценкам экспертов, средняя стоимость 1 кв. м квартир бизнес-класса на экспозиции составляет 534,5 тыс. руб., тогда как в многофункциональных комплексах в таком же сегменте — 453,8 тыс. руб. При этом с учетом ценовой разницы предложение в этом сегменте сокращается, а спрос на них растет — так, по подсчетам ДОМ.РФ, с начала года в Москве количество таких строящихся проектов стало меньше на 9%.

Комплекс бизнес-класса Nametkin Tower Расположение: Москва, Юго-Западный административный округ, улица Наметкина, владение 10

Москва, Юго-Западный административный округ, улица Наметкина, владение 10 Девелопер: ГК «Основа»

ГК «Основа» Количество лотов: 2314

2314 Особенности проекта: концепция архитектуры, общественных пространств и благоустройства от нидерландского бюро Mecanoo, дизайнерские лобби, подземный паркинг и круглосуточный консьерж-сервис

концепция архитектуры, общественных пространств и благоустройства от нидерландского бюро Mecanoo, дизайнерские лобби, подземный паркинг и круглосуточный консьерж-сервис Транспортная доступность: в ближайшем окружении четыре станции метро, три парка и развитая инфраструктура сложившегося района Черемушки

в ближайшем окружении четыре станции метро, три парка и развитая инфраструктура сложившегося района Черемушки Особенности лотов: в основе проектирования — принцип оптимальной эргономики пространства и большая площадь остекления с высотой оконных проемов 2,7 м. Широкий выбор планировок: от студий площадью от 21 кв. м до четырехкомнатных вариантов площадью 111 кв. м.

в основе проектирования — принцип оптимальной эргономики пространства и большая площадь остекления с высотой оконных проемов 2,7 м. Широкий выбор планировок: от студий площадью от 21 кв. м до четырехкомнатных вариантов площадью 111 кв. м. Собственная инфраструктура: эксклюзивная комьюнити-зона на 25-м этаже с теннисными и бильярдными столами, помещения для приглашенного персонала и хобби-комната, Sky Bar, благоустроенный двор с различными сценариями для отдыха и активностей, собственный коворкинг и спортзал, медицинский центр и спа, ресторан и супермаркет на территории

Немаловажно, что ценовое преимущество никак не сказывается на качестве проектов. Так, в Nametkin Tower реализованы редкие для новостроек Москвы решения, в их числе приватная досуговая зона для резидентов на 25-м этаже с выходом на тематические площадки на открытом воздухе.

Обычно общественные пространства девелоперы размещают на первых этажах, однако расположение на высоте откроет всем резидентам Nametkin Tower атмосферные панорамы Москвы, виды на Воробьевы горы и Битцевский лесопарк. В клубном пространстве дома также предусмотрены: спортивный зал площадью более 100 кв. м, многофункциональные пространство для конференций, общественная гостиная с функциями коворкинга и Sky Bar, хобби-комната и игровая для детей, отдельные помещения для приходящих специалистов (например, визажистов, мастеров по маникюру, массажу), а также теннисные и бильярдные столы. Подчеркнет и дополнит исключительность приватных зон в проекте авторский интерьер, выполненный по дизайн-проекту Mecanoo.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Интерьеры комплекса Nametkin Tower

Фото: Предоставлено ГК «Основа» Интерьеры комплекса Nametkin Tower

Фото: Предоставлено ГК «Основа»

Еще одной интересной особенностью проекта станут и предусмотренные в лотах террасы. Как отмечают эксперты рынка недвижимости, террасы и балконы часто встречаются в элитной недвижимости и клубных домах. Особенно такие лоты востребованы в проектах рядом с большой водой и парками, так как обеспечивают высокие видовые характеристики.

Татьяна Волкова