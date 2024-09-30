Жить в любви и современном комфорте

Понятие «счастье» и рассуждения о том, что это вообще есть, занимали великие умы, и не только во все эпохи с начала времен, когда в принципе появилась философия и люди стали размышлять о жизни с точки зрения «тонких планов».

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Фото: Предоставлено ГК «КОРТРОС» Виды жилого квартала iLove

Фото: Предоставлено ГК «КОРТРОС»

В последнее время в русский язык активно входит скандинавское слово, обозначающее счастье,— «hygge» («хюгге») — чувство, которым люди живут и которое празднуют, то есть ощущение уюта, безопасности и тепла. И скандинавы действительно в этом преуспели: на протяжении многих лет Норвегия, Дания и Швеция регулярно возглавляют список из 137 стран во Всемирном докладе о счастье (World Happiness Report) — международном исследовательском проекте ООН по оценке качества жизни населения.

Логически возникает вопрос: каков же скандинавский рецепт счастья? А ответ прост: счастье нужно искать в повседневных вещах, наслаждаться моментом, делать что-то хорошее для себя и других, жить настолько красиво и приятно, насколько это возможно. Hygge — это вечернее общение с друзьями, ванна с пеной после тяжелых рабочих часов или просто чашка теплого какао в морозный день как знак любви к самому главному человеку в этой жизни — к самому себе.

В данном контексте большое значение для формирования счастливой и комфортной среды приобретают собственный дом, его местоположение и всестороннее ощущение уюта в его внешнем и внутреннем образах. Именно эту идею взяла за основу группа компаний «КОРТРОС», создавая концепцию своего самого романтичного столичного жилого квартала бизнес-класса iLove в Останкинском районе — сложившейся локации столицы с собственной разнообразной инфраструктурой, отличительная черта которой размеренное течение жизни.

Счастье в комфортной локации

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Фото: Предоставлено ГК «КОРТРОС» Виды жилого квартала iLove

Фото: Предоставлено ГК «КОРТРОС»

Проект реализуется на месте, где в советские годы здесь работало предприятие, специализирующееся на выпуске измерительных приборов,— завод «Калибр». Сейчас эта территория в 5,8 га переосмысляется в качестве нового района комплексной жилой застройки.

Богатый на культурные, образовательные и развлекательные объекты Останкинский район как нельзя лучше вписывается в hygge-философию: в современном мегаполисе не терять время в пробках, чтобы сходить на вечернее представление или субботний шопинг, потому что рядом с домом есть все необходимое для разнообразного времяпрепровождения, уже большое счастье. В окружении проекта находятся, например, театры-студии «Отражение» и «Вертикаль», ТЦ «Капитолий», множество фитнес-центров, ресторанов и кафе. Приятная пешая прогулка в течение не более 20 минут — и вы на ВДНХ, где можно провести любой день с максимальной пользой и интересом как с семьей, так и просто с друзьями или возлюбленным.

Жилой комплекс iLove Расположение: Москва, Северо-Восточной округ, улица Бочкова, владение 11А

Москва, Северо-Восточной округ, улица Бочкова, владение 11А Девелопер: ГК КОРТРОС

ГК КОРТРОС Автор архитектурной концепции: Пять корпусов семейного жилого квартала iLove, проекты которых разработаны четырьмя известными архитектурными бюро, отличаются минимализмом, изяществом и высоким уровнем комфорта. Каждый корпус выполнен в индивидуальном архитектурном стиле

Пять корпусов семейного жилого квартала iLove, проекты которых разработаны четырьмя известными архитектурными бюро, отличаются минимализмом, изяществом и высоким уровнем комфорта. Каждый корпус выполнен в индивидуальном архитектурном стиле Общая площадь: 407,2 тыс. кв. м

407,2 тыс. кв. м Транспортная доступность: квартал расположен в тихом зеленом районе Останкино в 10 минутах пешком от станции метро «Алексеевская», 15 минут на авто до центра Москвы

квартал расположен в тихом зеленом районе Останкино в 10 минутах пешком от станции метро «Алексеевская», 15 минут на авто до центра Москвы Особенности проекта: iLove сочетает комфортную жилую среду, благоустроенную территорию с зонами отдыха и игровыми площадками, а также современную инфраструктуру для жителей с семьями. В составе жилого комплекса предусмотрен собственный детский сад

Образование и медицинское обслуживание — все в комфортной доступности: муниципальные школы №1415, №293, №1531, Гимназия №1518, МГПУ, МКЖТ, Финансовый университет при правительстве РФ, Академия ГПС МЧС России, детская поликлиника №99 и многое другое. В самом квартале iLove также уже работает частный детский сад для 225 малышей.

Транспортная доступность — тоже весомый фактор счастливого жилого комплекса сегодня. От iLove вам понадобится всего пять минут, чтобы выйти на оживленный проспект Мира — одну из ключевых транспортных артерий Москвы, 10 минут — дойти до станции метро «Алексеевская» и 20, если необходимо нагнать количество шагов на шагомере,— до метро «ВДНХ». На автомобиле из iLove можно за 6 минут доехать до ТТК, 11 минут — и вы на Садовом кольце, 17 — и уже Кремль, Красная площадь и лучшие магазины страны дарят предвосхищение приятных покупок, новых модных фотографий в социальные сети и просто гедонической радости жизни.

Счастье через внешнюю эстетику

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Фото: Предоставлено ГК «КОРТРОС» Виды жилого квартала iLove

Фото: Предоставлено ГК «КОРТРОС»

Жилой комплекс iLove состоит из пяти монолитных корпусов от 10 до 35 этажей. Внешне минималистичные, очень разные и одновременно по-скандинавски строгие здания тем не менее вместе представляют собой стройный единый ансамбль индивидуальностей. Над основной концепцией квартала работали сразу несколько ведущих архитектурных бюро, каждое из которых смогло привнести в проект собственное видение: мастер-план всего участка и один из корпусов создал AECOM, над остальными корпусами работали архитектурное бюро «Остоженка», APEX и ТПО «Резерв».

iLove — это проект, который в буквальном смысле слова озаряет район, ведь один из наиболее важных элементов его оформления — оригинальная архитектурная подсветка фасада. Свет в принципе играет немаловажную роль в восприятии города и формировании визуальной эстетики застройки, а красота окружающих образов — тоже немаловажная часть ощущения счастья и комфорта для человека.

«В освещении очень важна эмоциональная составляющая: свет может создавать разные настроения: от торжественного до романтического. Например, яркие солнечные лучи ассоциируются с позитивными эмоциями, радостью и энергией. Такой свет поднимает настроение, делает нас более активными и жизнерадостными. Поэтому "холодные" яркие диоды лучше подходят для офисов или для освещения жилых зданий ранним утром. В то же время мягкий, рассеянный свет, например от свечей, создает ощущение уюта, спокойствия и расслабления. Именно такую подсветку приятно наблюдать, возвращаясь домой после насыщенного дня»,— рассказывает руководитель проекта ГК «КОРТРОС» (ЖК iLove) Артем Кругов.

Счастье выбора

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Фото: Предоставлено ГК «КОРТРОС» Виды жилого квартала iLove

Фото: Предоставлено ГК «КОРТРОС»

ГК «КОРТРОС» планирует полностью завершить строительство iLove в 2025 году. Три корпуса проекта уже приняли своих резидентов. Тем не менее в них еще есть возможность приобрести квартиры с различными планировками: как однокомнатные для адептов концепции single life, так и пятикомнатные для большой семьи. При этом девелопер делает действительно «вкусные» предложения в своем меню: скидки на последние лоты в готовых домах достигают 21%. Еще в двух корпусах планируется, что все будущие жители получат ключи не позднее первого квартала 2025 года.

Площадь однокомнатных квартир в продаже начинается от 40 кв. м, в то время как размер пятикомнатных лотов превышает уже 170 кв. м. Есть в iLove также пентхаусы с возможностью организации второго уровня и варианты с собственными террасами. Приобрести собственную квартиру в квартале iLove сейчас можно в бюджете от 20 млн до 100 млн руб.

Будущим резидентам предлагаются варианты квартир с различными видами отделки. Чистовая подойдет для тех, кто сразу готов приступить к подбору мебели и декора. Дизайнерские проекты предусматривают оформление в современном стиле или неоклассическом. Современная концепция сочетает эстетику и практичность, преобладают плавные линии и мягкие краски. Неоклассический стиль — воплощение элегантной простоты в современном исполнении. Все проекты предполагают кухонный гарнитур Nolte Kuchen — одного из ведущих немецких производителей. Кухонное пространство оборудуется кухонной техникой, также во всех квартирах с отделкой «под ключ» устанавливается система «Умная квартира».

Популярный вариант отделки white box — удачный формат для резидентов, которые решат, с одной стороны, воплотить в жизнь собственный дизайн-проект, с другой — предпочтут пропустить непростой этап черновых работ. Формат предполагает возведение перегородок, подготовку стен к финишному покрытию, стяжку пола, гидроизоляцию в санузлах и ванных комнатах, разводку кабельных линий, розеточной группы, трубопроводов, установку батарей, внутреннего электрического щитка, прокладку информационных кабелей.

Счастье внутри

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В жилом комплексе iLove

Фото: Предоставлено ГК «КОРТРОС» В жилом комплексе iLove

Фото: Предоставлено ГК «КОРТРОС»

Концепция жилого квартала iLove построена по принципу «город в городе». Прежде всего с точки зрения инфраструктуры. На первых этажах жилых корпусов уже запланированы магазины, кафе и широкая сеть объектов бытового сервиса. Отдельным элементом станет благоустройство, созданное специально для проекта английским ландшафтным бюро Gillespies в духе лучших постулатов скандинавской философии хюгге. В ее основе — чувство повседневного счастья и комфорта через умение наслаждаться моментом. И одна из наиболее важных вещей здесь — ощущать себя дома, частью большого и дружного сообщества, а также неотъемлемой составляющей природы не только в стенах квартиры, но и за ее пределами.

Воплощая эту идею в жизнь, «КОРТРОС» благоустраивает территорию корпусов — только в этом году было озеленено 4,6 тыс. кв. м территории и высажено около 40 деревьев-крупномеров высотой 5–6 м: сосны, дубы, клены, березы и яблони. На среднем ярусе расположилось 793 кустарника: ирга, сирень, кизильник, гортензия и другие сорта. Уровень земли украшают газон площадью 1,2 тыс. кв. м и цветники из многолетников на 138 кв. м.

Площадь озеленения территории, прилегающей ко всем домам iLove, достаточно большая. «Качественное благоустройство — хорошее подспорье для формирования сплоченного комьюнити жителей и благоприятного психологического климата в проекте»,— объясняют в ГК «КОРТРОС».

Территория квартала также насыщена развитой инфраструктурой для детей, включающая игровые площадки с функциональным зонированием по возрастам и интересам. Все игровое оборудование выполнено из натуральных и безопасных материалов. Взрослых резидентов iLove заинтересуют спортивные площадки и продуманные пространства для отдыха.

Счастье и технологии?

Да. В наши дни счастье можно буквально ощутить в руках и выставить собственные настройки для его максимально продуктивной работы.

ГК «КОРТРОС» внедряет новейшие технологии во всех проектах, максимально повышая комфорт проживания своих резидентов, и iLove не исключение. Доступ в здание резиденты получают по BLE и Face ID. Само пространство жилого квартала оснащено современными инженерными системами, обеспечивающими максимальное удобство пребывания, безопасность и при этом сохраняющее ресурсы.

На территории ведется круглосуточное наблюдение, работает консьерж-сервис. Забота о комфорте чувствуется в каждой квартире. Система «Умная квартира» позволяет дистанционно оплачивать коммунальные услуги, регулировать климат и освещение.

Ольга Мухина