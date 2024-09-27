Мэрия Уфы разрешила проектирование 82 га земли в Нижегородке

Администрация Уфы разрешила ООО «Кайрос» подготовить проекты планировки и межевания территории в Нижегородке, соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности сити-менеджера Сергей Кожевников.

Общая площадь участка, ограниченного Рижской, планируемой улицей, рекой Белой и улицей Деревенская переправа, — 81,7 га. Территория расположена в зоне смешанной и общественно-деловой застройки.

Проектировщик в частности должен рассмотреть возможность размещения снегоплавильного пункта в зоне планировки, обосновать вывод из эксплуатации железнодорожных путей необщего пользования. Проекты планировки и межевания необходимо представить в мэрию в течение полутора лет.

ООО «Кайрос» зарегистрировано в Уфе в декабре 2021 года. Уставным капиталом в размере 100 тыс. руб. владеет Халила Абдулманова. В 2022 и 2023 годах компания отчитывалась о нулевых доходах.

Наталья Балыкова