ТАСС: фигурантка дела о некачественных сухпайках Смирнова признала вину

Одна из фигурантов дела о поставке некачественных сухпайков для вооруженных сил Эльвира Смирнова заключила соглашение со следствием и признала вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст решения Басманного суда о продлении ее ареста. «Ъ» писал, что госпожа Смирнова не обжаловала решение суда, что могло свидетельствовать о том, что она пошла на сотрудничество со следствием.

Защита обвиняемой настаивала на ее переводе из СИЗО под домашний арест, аргументируя это в том числе тем, что Эльвира Смирнова не планирует скрываться или препятствовать производству по делу. «Обвиняемая Смирнова и ее защитники-адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства следователя, указав, что Смирнова признала свою вину, заключила досудебное соглашение, условия которого выполнила»,— говорится в судебном документе.

Суд с аргументами адвокатов не согласился и продлил госпоже Смирновой арест до 18 декабря. Срок расследования уголовного дела был продлен до той же даты. Согласно тексту решения суда, по делу еще требуется закончить назначенные экспертизы, допросить сотрудников Минобороны, Грязинского пищевого комбината, компаний «Консервпаклам», «ГПК-продтара», «Бруно» и установить соучастников преступления, уточняет агентство.

По делу также проходят гендиректор Грязинского пищевого комбината Валерий Ковалевич и руководитель московского филиала предприятия Александр Михайленко. Все три фигуранта обвиняются в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет колонии). Речь идет о заключенных в 2022–2023 годах между Минобороны и АО «Военторг» контрактах на поставку «индивидуальных рационов питания» для военнослужащих. В их рамках «Военторг» заключил соглашение с АО ГПК. По версии следствия, более 9 млн сухпайков были некачественными. Ущерб по делу оценивается в 1,3 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Под генерала дали взятку и заключили сделку».

Лаура Кеффер