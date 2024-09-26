Сенатор предложил давать абитуриенткам с детьми допбаллы при поступлении в вуз

Глава комитета Совета федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил считать наличие детей индивидуальным достижением для женщин при поступлении в высшие учебные заведения. Сенатор предложил давать дополнительные баллы в случае, если ребенок рожден в течение года до подачи документов в вуз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Кутепов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Андрей Кутепов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Господин Кутепов написал в письме к главе Минобрнауки Валерию Фалькову (копия документа есть в распоряжении у ТАСС), что указанная мера создаст более комфортные условия для поступления в вузы для девушек с детьми. Кроме того, он счел, что дополнительные баллы станут «одной из мер для профилактики прерывания беременности» и помогут повысить статус семей с детьми.

Сейчас абитуриенты могут получить до десяти дополнительных баллов к сумме баллов ЕГЭ за индивидуальные достижения. Таковыми считаются, например, окончание школы с золотой медалью, победы в районных, областных и всероссийских олимпиадах, а также спортивные успехи (значок ГТО). При равенстве конкурсных баллов индивидуальные достижения также дают преимущество перед абитуриентами, у которых их нет.

Господин Кутепов также отметил, что в системе образования уже принимаются меры для поддержки рождаемости. Так, он напомнил о появлении возможности перехода на бюджетное обучение для женщин, родивших ребенка в период обучения.

Замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова заявляла в феврале 2024 года, что министерство начинает увеличивать количество комнат для пребывания детей в университетах. При этом в июне она сообщила, что ведомство прорабатывает вопрос внеочередного зачисления в ясли и детские сады детей, чьи родители учатся в вузах.

Подробнее — в материале «Ъ» «Тяжело в учении, легко в саду».

Никита Черненко