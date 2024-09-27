Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Премьера «Капитанской дочки», День туризма на Дворцовой, «Портрет» в Вагановке и фестиваль «Балтийский дом»

Куда сходить в Санкт-Петербурге, что посмотреть с 27 сентября по 6 октября

Установившаяся в Петербурге по-настоящему осенняя погода переносит зрителей и слушателей с опен-эйров в теплые концертные залы и музеи, а также в театральные ложи. Конец сентября — начало октября в Северной столице, как всегда, будут насыщены культурными мероприятиями, включая премьеры, выставки и музыкальные вечера. «Ъ-СПб» собрал в традиционной пятничной афише главные события предстоящих выходных и следующей недели: выбирайте по душе.

Мюзикл «Капитанская дочка»

Мюзикл «Капитанская дочка»

Фото: Театр музыкальной комедии

Мюзикл «Капитанская дочка»

Фото: Театр музыкальной комедии

27 и 28 сентября Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии представляет премьеру мюзикла Андрея и Ольги Петровых «Капитанская дочка», приуроченную к 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина.

В 1990-х, подыскивая сюжет для новой работы, Андрей Петров остановил свой выбор на последнем прозаическом сочинении великого литератора. Решение не было случайным: повесть позволяла раскрыть истинно русские характеры героев в момент серьезных испытаний, что было важно в переломные годы становления нового государства. При этом в течение более чем двадцати лет после того, как мюзикл увидел свет, «Капитанская дочка» Петровых лишь дважды ставилась на российских площадках, да и версии эти значительно отличались от оригинала. Второе дыхание произведению решил дать Театр музкомедии. Для премьерного показа либретто мюзикла было практически полностью переработано Олегом Солодом (проза) и Сусанной Цирюк (стихотворные номера).

Режиссер-постановщик в Петербурге — лауреат Государственной премии России Игорь Коняев, музыкальный руководитель и дирижер — Алексей Нефедов. Сценограф — Ольга Шаишмелашвили, художник по свету — Денис Солнцев, балетмейстер — Мария Кораблева. В главных ролях: лауреат премии «Золотой софит» Роман Дряблов (театр-фестиваль «Балтийский дом»), Василий Глухов, Оксана Крупнова, лауреат премии «Золотая маска» Иван Корытов, заслуженные артисты РФ Павел Григорьев и Елена Забродина, лауреат Международных конкурсов Дарья Январина.

Спектакль театра «Мастерская» - Карло Гоцци «Турандот»

Спектакль театра «Мастерская» - Карло Гоцци «Турандот»

Фото: Ильдар Бабиков

Спектакль театра «Мастерская» - Карло Гоцци «Турандот»

Фото: Ильдар Бабиков

Также в ближайшие дни сразу три спектакля в КДЦ Приморского района на Ланском шоссе покажет театр «Мастерская». В пятницу, 27 сентября, там представят знаменитую сказку о кровожадной принцессе и благородном принце по пьесе Карло Гоцци «Турандот». В «Мастерской» эту классическую историю решили в жанре хулиганского капустника с авторским рэпом, рискованными шутками и пародией на худрука театра Григория Козлова.

28 сентября на той же сцене сыграют спектакль «Довлатов. P.P.S.», собранный из известных новелл писателя. Сюжетные линии стремительно сменяют друг друга: юмористические сцены переходят в глубокие рассуждения, а бытовые случаи — в поучительные уроки жизни.

29 сентября в КДЦ Приморского района зрителей ждет постановка под названием «У ковчега в 8». В литературной основе спектакля — пьеса современного немецкого драматурга Ульриха Хуба. Как уверяют в театре «Мастерская», анекдотический сюжет с глубоким смыслом и обаятельная игра артистов должны увлечь и ценителей интеллектуального досуга, и любителей просто развлечься и от души похохотать.

В эту же дату, 27 сентября, отмечается Всемирный день туризма. В честь праздника комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга организовал для жителей и гостей города мультимедийную экспозицию «Путешествие в Петербург», которая будет располагаться на Дворцовой площади с 27 по 29 сентября. Здесь будут работать десять интерактивных инсталляций: посетителей ждут информационные медиа-кубы, качели в цветах и даже бассейн, в котором можно изучить навигацию по рекам и каналам Петербурга, а также ознакомиться с маршрутами и различными видами водного транспорта. Гости выставки смогут сфотографироваться на фоне исторических видов Северной столицы разных эпох и скачать анимированные изображения себе на телефон. Для юных посетителей приготовили оригинальную детскую площадку, оформленную в виде интерактивной горки, необычный конструктор и спортивную зону, где можно будет принять участие в велозаезде. Вход на экспозицию бесплатный.

Инди-рок-группа Beautiful Boys

Инди-рок-группа Beautiful Boys

Фото: Beautiful Boys

Инди-рок-группа Beautiful Boys

Фото: Beautiful Boys

В клубе «Космонавт» на Бронницкой улице 27 сентября выступит инди-рок-группа Beautiful Boys, которую, по версии многих критиков и музыкальных изданий, считают открытием 2023 года. Гостям обещают яркий выразительный вокал, необычайную музыкальность и узнаваемость в исполнении Ивана Подгороднева — вокалиста и сонграйтера группы, профессионального певца с консерваторским образованием. Артист является солистом театра оперы и балета. Свою оперную стать он очень элегантно смешал с музыкой, казалось бы, совершенно ей не подходящей. BB — это лоу-фай-поп, в меру торжественный и в меру грязный, а поет господин Подгороднев крайне мелодичные песни о маленьких сердечных трагедиях, но только у него они превращаются в большие драмы и нередко в большие хиты.

Кроме этого, в пятницу, 27 сентября, с программой «Вселенная Миядзаки» в «Колизее» на Невском будет играть Балтийский симфонический оркестр. Гости вечера не только услышат лучшие треки из аниме знаменитого японского режиссера, но и насладятся видеоинсталляцией, которая обеспечит эффект полного погружения. Работы Миядзаки отличаются от работ его коллег по анимации. Каждая картина — это удивительный мир, многогранный и сложный, оттого одинаково увлекательный для детей и взрослых. Над картинами Миядзаки работал совместно с композитором Дзе Хитаиси, тандем начался с мультфильма «Навсикая из долины ветров». В программу концерта включили треки из «Унесенных призраками», «Ходячего замка», «Принцессы Мононоке», «Ведьминой службы доставки» и других картин.

Балет «Лебединое озеро»

Балет «Лебединое озеро»

Фото: Эрмитажный театр

Балет «Лебединое озеро»

Фото: Эрмитажный театр

На следующий день, 28 сентября, в сопровождении Балтийского симфонического оркестра на сцене Эрмитажного театра покажут классический балет П. И. Чайковского «Лебединое озеро». Роль Ротбарта исполнит Фарух Рузиматов. «Лебединое озеро» прочно вошло в список самых популярных классических спектаклей по всему миру, а сам белый лебедь стал знаменитым символом русского балета. В основе сюжета постановки заложена история любви и проклятья, которая найдет отражение в каждом зрителе, поскольку ценности и идеалы спектакля остаются неизменными во все времена. Труппа — Санкт-Петербургский театр балета им. П. И. Чайковского. Художественный руководитель — Елизавета Меньшикова.

Рок-группа «7Б»

Рок-группа «7Б»

Фото: 7Б

Рок-группа «7Б»

Фото: 7Б

Рок-группа «7Б» выйдет на сцену клуба «Космонавт» 28 сентября с большим осенним концертом. Коллектив неоднократно выступал на фестивале «Нашествие», их песни звучали в известных отечественных фильмах. Авторы хитов «Молодые ветра», «Неизвестный солдат», «Осень», «Некрещеная луна», «Летим с войны» и многих других не оставят посетителей концерта безэмоциональными.

29, 30 сентября, а также в первых числах октября иммерсивный театр «Морфеус» предлагает попасть в самый эпицентр заражения загадочным вирусом в спектакле «Ответ Гиппократа». Зрители окунутся в историю, в которой никакие действия власть предержащих не помогают, а участники спасаются и выживают своими силами. Ответы на вопросы о том, как следует поступить в таких обстоятельствах, каждый сможет получить в ходе постановки. Спектакль был создан еще в начале 2010-х.

Спектакль «Разговоры после погребения» по одноименной пьесе французской актрисы и драматурга Ясмины Рез

Спектакль «Разговоры после погребения» по одноименной пьесе французской актрисы и драматурга Ясмины Рез

Фото: Лидия Широнина

Спектакль «Разговоры после погребения» по одноименной пьесе французской актрисы и драматурга Ясмины Рез

Фото: Лидия Широнина

Во вторник, 1 октября, в ДК им. Ленсовета впервые покажут антрепризный спектакль «Разговоры после» по одноименной пьесе Ясмины Реза (Conversations apres un enterrement), которая впервые была сыграна в Париже в 1987 году и получила престижную премию Мольера. По словам создателей постановки, сюжет в ней — на грани французской мелодрамы и чеховской комедии. Одинокие и растерянные родственники после смерти отца учатся говорить друг с другом, прощать и любить. В ролях: Валентин Смирнитский, Евгений Дятлов, Нелли Уварова, Роза Хайруллина, Алексей Вертков, Татьяна Казючиц.

2 и 3 октября в уже упомянутом иммерсивном театре «Морфеус» представят спектакль-импровизацию «Вдох». «Здесь вы — свободны в своих мыслях и фантазии. Здесь вы можете создать все, что вам угодно. Импровизируйте! А наши актеры выступят проводниками выдуманной вами реальности»,— объяснили в театре особенности жанра.

В Санкт-Петербургском музее театрального и музыкального искусства в среду, 2 октября, состоится аудиоспектакль «Портрет». Показ пройдет в рамках научной конференции «Театромания», организованной Академией русского балета им. А. Я. Вагановой. Зрители смогут взглянуть на музей как на живой организм и познакомиться с ним поближе, а также услышать истории сотрудников и основателя музея — легендарного мецената и коллекционера Левкия Жевержеева, «голосом» которого стал актер Дмитрий Лысенков.

На конференции, которая пройдет со 2 по 4 октября, выступят театроведы, режиссеры и критики. Кроме того, 3 октября для слушателей проведут эксклюзивную экскурсию по зданию академии, которая в обычное время закрыта для посторонних. Регистрация на конференцию продлится до 27 сентября включительно.

В рамках продолжающегося в Петербурге фестиваля «Чайковский. Перезагрузка» в Яани Кирик на улице Декабристов 3 октября выступит лауреат международных конкурсов Зарина Шиманская (фортепиано). В программе ее сольного концерта сочинения русских композиторов начала ХХ века — Игоря Стравинского, Николая Метнера, и Сергея Прокофьева. Саму госпожу Шиманскую называют одной из наиболее заметных и интересных фигур музыкального Петербурга. Она является лауреатом нескольких престижных международных конкурсов, гастролирует в России, странах Европы и Азии как солистка, в составе ансамблей и с симфоническими оркестрами. В репертуаре пианистки — сочинения разных эпох и стилей: от фортепианных концертов Моцарта и Чайковского до произведений Пендерецкого, Шнитке, Мартена и Щедрина.

Организатор концерта — фонд поддержки развития проектов в области культуры «Мост искусств».

Сцена из спектакля «Мадам Бовари» московского Театрального агентства «Арт-партнер XXI»

Сцена из спектакля «Мадам Бовари» московского Театрального агентства «Арт-партнер XXI»

Фото: Дмитрий Дубинский

Сцена из спектакля «Мадам Бовари» московского Театрального агентства «Арт-партнер XXI»

Фото: Дмитрий Дубинский

4 октября под девизом «Взгляд на Восток — 2» откроется XXXIV Международный театральный фестиваль «Балтийский дом». В афише присутствуют спектакли театров Китая и ЮАР, а также новые постановки мировой классики от ведущих российских режиссеров. Хедлайнером фестиваля станет эпическое театральное шоу «Чудный мир гор и морей», основанное на мифе о сотворении Поднебесной от одного из ведущих режиссеров Китая Чжао Мяо. Южно-Африканская Республика представит три спектакля: шекспировского «Гамлета», моноспектакль «Будь лучшей собакой» — монолог пса, задающегося очень человеческими вопросами, и документальную социальную драму «Система». Кроме того, в афише фестиваля соседствуют три спектакля звездных российских режиссеров разных поколений: Антона Федорова, Андрея Прикотенко и Камы Гинкаса.

Откроет фестиваль 4 октября спектакль Антона Федорова «Мадам Бовари», созданный московским театральным агентством «Арт-партнер XXI». Как отметили в «Балтийском доме», знаковое произведение Гюстава Флобера поставил молодой режиссер, чьи премьеры становятся событиями всей театральной России.

Балтийский Бал в Санкт-Петербурге

Балтийский Бал в Санкт-Петербурге

Фото: Балтийский Бал в Санкт-Петербурге

Балтийский Бал в Санкт-Петербурге

Фото: Балтийский Бал в Санкт-Петербурге

5 октября в Колонном зале Президентской библиотеки им. Ельцина состоится II Балтийский благотворительный бал, посвященный Международному дню музыки. Первое подобное мероприятие при поддержке городского комитета по культуре прошло в 2022 году. Ожидается, что его посетят более 300 гостей: представители общественности и деловых кругов, науки и культуры и просто любители бальных танцев из разных стран. Балтийский бал — это классический бал в «венском» формате. Его торжественно откроют 30 пар дебютантов — лучших представителей петербургской молодежи, прошедших конкурсный отбор, танцевальную подготовку и освоивших основы бального этикета.

Вечер продолжится традиционным гала-концертом, в котором прозвучит музыка известных русских и зарубежных композиторов. В сопровождении Симфонического оркестра Санкт-Петербурга, дирижировать которым будет Денис Власенко — художественный руководитель и дирижер Самарской филармонии, перед гостями выступят Анна Нечаева (сопрано) — солистка Большого театра России, Дмитрий Дмитрук (тенор) солист МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко. Специальный гость бала — баянист с мировым именем Айдар Гайнулин, который исполнит известные музыкальные композиции.

Планетарий № 1 на Обводном канале

Планетарий № 1 на Обводном канале

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Планетарий № 1 на Обводном канале

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Планетарии № 1 на Обводном канале 5 октября в очередной раз состоится музыкальное шоу памяти Рюити Сакамото «Звездная пустота». Обладатель «Оскара», «Грэмми», автор саундтреков к мировым киношедеврам, но прежде всего — удивительный композитор и музыкант. Его музыка своеобразна, как и его судьба. Человек Востока, понявший Запад, и сумевший объяснить Западу, что такое Восток. Программа концерта состоит из композиций разного периода, настроений и прочтений ярчайших работ господина Сакамото — от неоклассического минимализма до электронных эклектичных миксов, сочетающих звучание инструментов разных эпох. Не забудьте после концерта посмотреть или пересмотреть дома фильм «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс», в котором Рюити Сакамото снялся вместе с гениальным Дэвидом Боуи.

В Центре современного искусства им. Сергея Курехина на Лиговском проспекте продолжается фестиваль «Видеоформа». Темой этого года стали танец и пластическое движение. В программе — перформансы, медиаспектакли, импровизационные концерты и другие яркие междисциплинарные коллаборации, в которых участвуют художники, работающие с танцем, звуком, светом, видео и системами искусственного интеллекта. В рамках фестиваля также состоятся лекции, паблик-токи и артист-токи, посвященные трансформациям танца в современном искусстве: от кинотанца до танца-мема.

Помимо этого, в течение всего фестиваля в ЦСИ имени Сергея Курехина действует тематическая выставка. В экспозиции представлены работы таких современных деятелей искусства и арт-групп, как Inner Company, Илона Бородина, ophitae, Елена Мучная, Байбулат Батулла и Нурбек Батулла, Ольга Цветкова и Яна Исаенко, Рустам Нерустам, Ярослав Кириченко и musicAeterna Dance, Анастасия Ребкало и Антон Виноградов, tanzlabor, Илья Старилов, Алексей Рукинов. Последний представляет свой проект, созданный для творческой лаборатории Студии Context Дианы Вишневой.

Фестиваль «Видеоформа» продлится до 22 октября.

Подготовил Андрей Цедрик

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...