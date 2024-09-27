Премьера «Капитанской дочки», День туризма на Дворцовой, «Портрет» в Вагановке и фестиваль «Балтийский дом»

Установившаяся в Петербурге по-настоящему осенняя погода переносит зрителей и слушателей с опен-эйров в теплые концертные залы и музеи, а также в театральные ложи. Конец сентября — начало октября в Северной столице, как всегда, будут насыщены культурными мероприятиями, включая премьеры, выставки и музыкальные вечера. «Ъ-СПб» собрал в традиционной пятничной афише главные события предстоящих выходных и следующей недели: выбирайте по душе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мюзикл «Капитанская дочка»

Фото: Театр музыкальной комедии Мюзикл «Капитанская дочка»

Фото: Театр музыкальной комедии

27 и 28 сентября Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии представляет премьеру мюзикла Андрея и Ольги Петровых «Капитанская дочка», приуроченную к 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина.

В 1990-х, подыскивая сюжет для новой работы, Андрей Петров остановил свой выбор на последнем прозаическом сочинении великого литератора. Решение не было случайным: повесть позволяла раскрыть истинно русские характеры героев в момент серьезных испытаний, что было важно в переломные годы становления нового государства. При этом в течение более чем двадцати лет после того, как мюзикл увидел свет, «Капитанская дочка» Петровых лишь дважды ставилась на российских площадках, да и версии эти значительно отличались от оригинала. Второе дыхание произведению решил дать Театр музкомедии. Для премьерного показа либретто мюзикла было практически полностью переработано Олегом Солодом (проза) и Сусанной Цирюк (стихотворные номера).

Режиссер-постановщик в Петербурге — лауреат Государственной премии России Игорь Коняев, музыкальный руководитель и дирижер — Алексей Нефедов. Сценограф — Ольга Шаишмелашвили, художник по свету — Денис Солнцев, балетмейстер — Мария Кораблева. В главных ролях: лауреат премии «Золотой софит» Роман Дряблов (театр-фестиваль «Балтийский дом»), Василий Глухов, Оксана Крупнова, лауреат премии «Золотая маска» Иван Корытов, заслуженные артисты РФ Павел Григорьев и Елена Забродина, лауреат Международных конкурсов Дарья Январина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль театра «Мастерская» - Карло Гоцци «Турандот»

Фото: Ильдар Бабиков Спектакль театра «Мастерская» - Карло Гоцци «Турандот»

Фото: Ильдар Бабиков

Также в ближайшие дни сразу три спектакля в КДЦ Приморского района на Ланском шоссе покажет театр «Мастерская». В пятницу, 27 сентября, там представят знаменитую сказку о кровожадной принцессе и благородном принце по пьесе Карло Гоцци «Турандот». В «Мастерской» эту классическую историю решили в жанре хулиганского капустника с авторским рэпом, рискованными шутками и пародией на худрука театра Григория Козлова.

28 сентября на той же сцене сыграют спектакль «Довлатов. P.P.S.», собранный из известных новелл писателя. Сюжетные линии стремительно сменяют друг друга: юмористические сцены переходят в глубокие рассуждения, а бытовые случаи — в поучительные уроки жизни.

29 сентября в КДЦ Приморского района зрителей ждет постановка под названием «У ковчега в 8». В литературной основе спектакля — пьеса современного немецкого драматурга Ульриха Хуба. Как уверяют в театре «Мастерская», анекдотический сюжет с глубоким смыслом и обаятельная игра артистов должны увлечь и ценителей интеллектуального досуга, и любителей просто развлечься и от души похохотать.

В эту же дату, 27 сентября, отмечается Всемирный день туризма. В честь праздника комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга организовал для жителей и гостей города мультимедийную экспозицию «Путешествие в Петербург», которая будет располагаться на Дворцовой площади с 27 по 29 сентября. Здесь будут работать десять интерактивных инсталляций: посетителей ждут информационные медиа-кубы, качели в цветах и даже бассейн, в котором можно изучить навигацию по рекам и каналам Петербурга, а также ознакомиться с маршрутами и различными видами водного транспорта. Гости выставки смогут сфотографироваться на фоне исторических видов Северной столицы разных эпох и скачать анимированные изображения себе на телефон. Для юных посетителей приготовили оригинальную детскую площадку, оформленную в виде интерактивной горки, необычный конструктор и спортивную зону, где можно будет принять участие в велозаезде. Вход на экспозицию бесплатный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инди-рок-группа Beautiful Boys

Фото: Beautiful Boys Инди-рок-группа Beautiful Boys

Фото: Beautiful Boys

В клубе «Космонавт» на Бронницкой улице 27 сентября выступит инди-рок-группа Beautiful Boys, которую, по версии многих критиков и музыкальных изданий, считают открытием 2023 года. Гостям обещают яркий выразительный вокал, необычайную музыкальность и узнаваемость в исполнении Ивана Подгороднева — вокалиста и сонграйтера группы, профессионального певца с консерваторским образованием. Артист является солистом театра оперы и балета. Свою оперную стать он очень элегантно смешал с музыкой, казалось бы, совершенно ей не подходящей. BB — это лоу-фай-поп, в меру торжественный и в меру грязный, а поет господин Подгороднев крайне мелодичные песни о маленьких сердечных трагедиях, но только у него они превращаются в большие драмы и нередко в большие хиты.

Кроме этого, в пятницу, 27 сентября, с программой «Вселенная Миядзаки» в «Колизее» на Невском будет играть Балтийский симфонический оркестр. Гости вечера не только услышат лучшие треки из аниме знаменитого японского режиссера, но и насладятся видеоинсталляцией, которая обеспечит эффект полного погружения. Работы Миядзаки отличаются от работ его коллег по анимации. Каждая картина — это удивительный мир, многогранный и сложный, оттого одинаково увлекательный для детей и взрослых. Над картинами Миядзаки работал совместно с композитором Дзе Хитаиси, тандем начался с мультфильма «Навсикая из долины ветров». В программу концерта включили треки из «Унесенных призраками», «Ходячего замка», «Принцессы Мононоке», «Ведьминой службы доставки» и других картин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Балет «Лебединое озеро»

Фото: Эрмитажный театр Балет «Лебединое озеро»

Фото: Эрмитажный театр

На следующий день, 28 сентября, в сопровождении Балтийского симфонического оркестра на сцене Эрмитажного театра покажут классический балет П. И. Чайковского «Лебединое озеро». Роль Ротбарта исполнит Фарух Рузиматов. «Лебединое озеро» прочно вошло в список самых популярных классических спектаклей по всему миру, а сам белый лебедь стал знаменитым символом русского балета. В основе сюжета постановки заложена история любви и проклятья, которая найдет отражение в каждом зрителе, поскольку ценности и идеалы спектакля остаются неизменными во все времена. Труппа — Санкт-Петербургский театр балета им. П. И. Чайковского. Художественный руководитель — Елизавета Меньшикова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рок-группа «7Б»

Фото: 7Б Рок-группа «7Б»

Фото: 7Б

Рок-группа «7Б» выйдет на сцену клуба «Космонавт» 28 сентября с большим осенним концертом. Коллектив неоднократно выступал на фестивале «Нашествие», их песни звучали в известных отечественных фильмах. Авторы хитов «Молодые ветра», «Неизвестный солдат», «Осень», «Некрещеная луна», «Летим с войны» и многих других не оставят посетителей концерта безэмоциональными.

29, 30 сентября, а также в первых числах октября иммерсивный театр «Морфеус» предлагает попасть в самый эпицентр заражения загадочным вирусом в спектакле «Ответ Гиппократа». Зрители окунутся в историю, в которой никакие действия власть предержащих не помогают, а участники спасаются и выживают своими силами. Ответы на вопросы о том, как следует поступить в таких обстоятельствах, каждый сможет получить в ходе постановки. Спектакль был создан еще в начале 2010-х.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Разговоры после погребения» по одноименной пьесе французской актрисы и драматурга Ясмины Рез

Фото: Лидия Широнина Спектакль «Разговоры после погребения» по одноименной пьесе французской актрисы и драматурга Ясмины Рез

Фото: Лидия Широнина

Во вторник, 1 октября, в ДК им. Ленсовета впервые покажут антрепризный спектакль «Разговоры после» по одноименной пьесе Ясмины Реза (Conversations apres un enterrement), которая впервые была сыграна в Париже в 1987 году и получила престижную премию Мольера. По словам создателей постановки, сюжет в ней — на грани французской мелодрамы и чеховской комедии. Одинокие и растерянные родственники после смерти отца учатся говорить друг с другом, прощать и любить. В ролях: Валентин Смирнитский, Евгений Дятлов, Нелли Уварова, Роза Хайруллина, Алексей Вертков, Татьяна Казючиц.

2 и 3 октября в уже упомянутом иммерсивном театре «Морфеус» представят спектакль-импровизацию «Вдох». «Здесь вы — свободны в своих мыслях и фантазии. Здесь вы можете создать все, что вам угодно. Импровизируйте! А наши актеры выступят проводниками выдуманной вами реальности»,— объяснили в театре особенности жанра.

В Санкт-Петербургском музее театрального и музыкального искусства в среду, 2 октября, состоится аудиоспектакль «Портрет». Показ пройдет в рамках научной конференции «Театромания», организованной Академией русского балета им. А. Я. Вагановой. Зрители смогут взглянуть на музей как на живой организм и познакомиться с ним поближе, а также услышать истории сотрудников и основателя музея — легендарного мецената и коллекционера Левкия Жевержеева, «голосом» которого стал актер Дмитрий Лысенков.

На конференции, которая пройдет со 2 по 4 октября, выступят театроведы, режиссеры и критики. Кроме того, 3 октября для слушателей проведут эксклюзивную экскурсию по зданию академии, которая в обычное время закрыта для посторонних. Регистрация на конференцию продлится до 27 сентября включительно.

В рамках продолжающегося в Петербурге фестиваля «Чайковский. Перезагрузка» в Яани Кирик на улице Декабристов 3 октября выступит лауреат международных конкурсов Зарина Шиманская (фортепиано). В программе ее сольного концерта сочинения русских композиторов начала ХХ века — Игоря Стравинского, Николая Метнера, и Сергея Прокофьева. Саму госпожу Шиманскую называют одной из наиболее заметных и интересных фигур музыкального Петербурга. Она является лауреатом нескольких престижных международных конкурсов, гастролирует в России, странах Европы и Азии как солистка, в составе ансамблей и с симфоническими оркестрами. В репертуаре пианистки — сочинения разных эпох и стилей: от фортепианных концертов Моцарта и Чайковского до произведений Пендерецкого, Шнитке, Мартена и Щедрина.

Организатор концерта — фонд поддержки развития проектов в области культуры «Мост искусств».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Мадам Бовари» московского Театрального агентства «Арт-партнер XXI»

Фото: Дмитрий Дубинский Сцена из спектакля «Мадам Бовари» московского Театрального агентства «Арт-партнер XXI»

Фото: Дмитрий Дубинский

4 октября под девизом «Взгляд на Восток — 2» откроется XXXIV Международный театральный фестиваль «Балтийский дом». В афише присутствуют спектакли театров Китая и ЮАР, а также новые постановки мировой классики от ведущих российских режиссеров. Хедлайнером фестиваля станет эпическое театральное шоу «Чудный мир гор и морей», основанное на мифе о сотворении Поднебесной от одного из ведущих режиссеров Китая Чжао Мяо. Южно-Африканская Республика представит три спектакля: шекспировского «Гамлета», моноспектакль «Будь лучшей собакой» — монолог пса, задающегося очень человеческими вопросами, и документальную социальную драму «Система». Кроме того, в афише фестиваля соседствуют три спектакля звездных российских режиссеров разных поколений: Антона Федорова, Андрея Прикотенко и Камы Гинкаса.

Откроет фестиваль 4 октября спектакль Антона Федорова «Мадам Бовари», созданный московским театральным агентством «Арт-партнер XXI». Как отметили в «Балтийском доме», знаковое произведение Гюстава Флобера поставил молодой режиссер, чьи премьеры становятся событиями всей театральной России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Балтийский Бал в Санкт-Петербурге

Фото: Балтийский Бал в Санкт-Петербурге Балтийский Бал в Санкт-Петербурге

Фото: Балтийский Бал в Санкт-Петербурге

5 октября в Колонном зале Президентской библиотеки им. Ельцина состоится II Балтийский благотворительный бал, посвященный Международному дню музыки. Первое подобное мероприятие при поддержке городского комитета по культуре прошло в 2022 году. Ожидается, что его посетят более 300 гостей: представители общественности и деловых кругов, науки и культуры и просто любители бальных танцев из разных стран. Балтийский бал — это классический бал в «венском» формате. Его торжественно откроют 30 пар дебютантов — лучших представителей петербургской молодежи, прошедших конкурсный отбор, танцевальную подготовку и освоивших основы бального этикета.

Вечер продолжится традиционным гала-концертом, в котором прозвучит музыка известных русских и зарубежных композиторов. В сопровождении Симфонического оркестра Санкт-Петербурга, дирижировать которым будет Денис Власенко — художественный руководитель и дирижер Самарской филармонии, перед гостями выступят Анна Нечаева (сопрано) — солистка Большого театра России, Дмитрий Дмитрук (тенор) — солист МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко. Специальный гость бала — баянист с мировым именем Айдар Гайнулин, который исполнит известные музыкальные композиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Планетарий № 1 на Обводном канале

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Планетарий № 1 на Обводном канале

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Планетарии № 1 на Обводном канале 5 октября в очередной раз состоится музыкальное шоу памяти Рюити Сакамото «Звездная пустота». Обладатель «Оскара», «Грэмми», автор саундтреков к мировым киношедеврам, но прежде всего — удивительный композитор и музыкант. Его музыка своеобразна, как и его судьба. Человек Востока, понявший Запад, и сумевший объяснить Западу, что такое Восток. Программа концерта состоит из композиций разного периода, настроений и прочтений ярчайших работ господина Сакамото — от неоклассического минимализма до электронных эклектичных миксов, сочетающих звучание инструментов разных эпох. Не забудьте после концерта посмотреть или пересмотреть дома фильм «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс», в котором Рюити Сакамото снялся вместе с гениальным Дэвидом Боуи.

В Центре современного искусства им. Сергея Курехина на Лиговском проспекте продолжается фестиваль «Видеоформа». Темой этого года стали танец и пластическое движение. В программе — перформансы, медиаспектакли, импровизационные концерты и другие яркие междисциплинарные коллаборации, в которых участвуют художники, работающие с танцем, звуком, светом, видео и системами искусственного интеллекта. В рамках фестиваля также состоятся лекции, паблик-токи и артист-токи, посвященные трансформациям танца в современном искусстве: от кинотанца до танца-мема.

Помимо этого, в течение всего фестиваля в ЦСИ имени Сергея Курехина действует тематическая выставка. В экспозиции представлены работы таких современных деятелей искусства и арт-групп, как Inner Company, Илона Бородина, ophitae, Елена Мучная, Байбулат Батулла и Нурбек Батулла, Ольга Цветкова и Яна Исаенко, Рустам Нерустам, Ярослав Кириченко и musicAeterna Dance, Анастасия Ребкало и Антон Виноградов, tanzlabor, Илья Старилов, Алексей Рукинов. Последний представляет свой проект, созданный для творческой лаборатории Студии Context Дианы Вишневой.

Фестиваль «Видеоформа» продлится до 22 октября.

Подготовил Андрей Цедрик