Авторынок становится китайским

За год в Екатеринбург ввезли в четыре раза больше китайских автомобилей, сообщили в Уральском таможенном управлении (УТУ). Самыми популярными марками стали Changan, Geely, Haval, Chery и Omoda. Лидером продаж на авторынке по-прежнему остается российская Lada. Объемы автокредитования увеличились за год на 118,7% до 46,02 млрд руб. Эксперты отмечают, что темпы выдачи кредитов и соответственно покупок автомобилей обусловлены ожиданием роста ставок и предстоящей 1 октября индексацией утилизационного сбора, после которой спрос может снизиться на 5-10%.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Changan Auto

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Changan Auto

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В период с января по август в Екатеринбург поступило около 2,7 тыс. новых легковых автомобилей. При этом относительно показателей аналогичного периода 2023 года, в четыре раза чаще стали ввозить автомобили китайских марок, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления (УТУ). Самыми популярными среди них стали марки Changan, Chery и Geely. Сумма таможенных платежей достигла более 58 млн руб. (рост в 3,5 раза год году), собранных утилизационных сборов — более 170 млн руб. (рост в пять раз).

Лидером российского первичного автомобильного рынка по-прежнему остается Lada.

На ее долю в конце лета пришлось 26% от общего объема продаж (более 38,5 тыс. проданных экземпляров), следует из данных аналитического агентства «Автостат». Среди иностранных брендов первые места занимают: Haval (в августе было продано более 18,5 тыс. штук), Chery (16,5 тыс.), Geely (14,5 тыс.), Changan (11,4 тыс.), Omoda (4,6 тыс.) и другие, преимущественно китайские, марки. Структура авторынка Урала частично совпадает с общероссийским.

За год продажи новых Lada в Свердловской области увеличились на 37,5% — с 4996 единиц за два квартала 2023 года до 6871 в 2024 году, рассказали «Ъ-Урал» в агентстве «Автостат». При этом в процентном соотношении значительнее выросли продажи китайских автомобилей. Так, автомобилей марки Chery за восемь месяцев 2024 года было продано 3337 штук (+98%), Haval — 3201 (+114,7%), Geely — 2810 (+128,3%), Changan — 1749 (+291,3%) и Omoda — 1114 (+52,2%). В сервисе «Авто.ру» добавили, что популярностью среди свердловчан пользуются Kia, Volkswagen и Toyota.

По данным аналитиков «Авто.ру», за последний месяц в Свердловской области больше всего подорожали Jetour Dashing (+5,5% до 2,9 млн руб.), Lada Niva Travel (+4,8% до 1,4 млн руб.), Chery Tigro 4 Pro (+3,4% до 2,4 млн руб.), Hyundai Tucson (+2,2% до 3,9 млн руб.), Geely Atlas (+1,7% до 3,5 млн руб.), «Москвич 6» (+1,1% до 2,3 млн руб.).

За счет общего роста стоимости автомобилей увеличились объемы автокредитования. Так, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за восемь месяцев текущего года в Свердловской области было выдано автокредитов на сумму 46,02 млрд руб., что на 118,7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года (21,04 млрд руб.). Средний размер автокредита в августе составил 1,59 млн руб., что сопоставимо с показателями июля. По объему автокредитования регион занял девятое место в стране.

В пресс-службе ВТБ в Свердловской области рассказали, что по итогам восьми месяцев было оформлено более 7 тыс. кредитов на общую суммы свыше 9,8 млрд руб. Объемы выданных автокредитов почти в пять раз превышают показатели аналогичного периода 2023 года. «Средняя сумма кредита в августе составила 1,5 млн руб., что на 15% больше, чем в августе 2023 года»,— добавили в пресс-службе банка.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, высокие темпы автокредитования объясняются, прежде всего, эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомобилей в 2023 году.

«В последнее время столь существенные темпы выдачи обусловлены ожиданиями дальнейшего удорожания автокредитов на новые автомобили из-за роста ставок, а также в связи с предстоящей 1 октября индексацией утилизационного сбора»,— отметил он.

«Люди торопятся покупать автомобили до повышения утилизационного сбора и увеличения стоимости автокредитов»,— согласен доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. Он добавил, что сейчас на авторынке идет конкуренция за клиентов, поэтому дистрибьюторы предлагают скидки, что тоже способствует продажам. «После 1 октября и с учетом роста цен автомобили могут подорожать на 15-20%, а спрос — снизиться на 5-10%»,— прогнозирует Петр Щербаченко.

Анастасия Таначева