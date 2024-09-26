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Коммерсантъ FM
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В Ульяновске арестован замглавы регионального агентства по тарифам

Железнодорожный райсуд Ульяновска удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца для заместителя руководителя Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области Сергея Ципровского. Об этом «Ъ» сообщили в региональном УМВД.

Заместитель руководителя Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области Сергей Ципровский

Заместитель руководителя Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области Сергей Ципровский

Фото: Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

Заместитель руководителя Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области Сергей Ципровский

Фото: Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

Сергей Ципровский был задержан вчера, 25 сентября, на рабочем месте сотрудниками следственного управления УМВД России по Ульяновской области. В тот же день ему было предъявлено обвинение в хищении 580 млн руб. у филиала ПАО «Россети Волга» — «Ульяновские распределительные сети». Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-разыскной деятельности Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД и УФСБ России по Ульяновской области.

Сергей Титов, Ульяновск

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