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Коммерсантъ FM
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Счетная палата выявила у россиянина 26 льготных ипотечных кредитов

Счетная палата России (СП) опубликовала отчет об использовании средств бюджета на четыре программы господдержки — общую льготную ипотеку, семейную, дальневосточную и IT-ипотеку — в 2021–2023 годах. Согласно документу, более 1,5 тыс. россиян оформили пять и более ипотек за период действия льготных программ. Один из них оформил сразу 26 льготных кредитов.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Заемщик, способный в течение ограниченного периода времени (не более пяти лет) оформить и обслуживать пять и более кредитов, имеет доходы выше среднего и не нуждается в поддержке государства для улучшения жилищных условий»,— говорится в документе. Максимальной суммой, взятой в кредит одним человеком, оказалось 196,03 млн руб.

В своем отчете Счетная палата оценила реализацию льготных ипотечных программ в РФ как в целом эффективную: цели по улучшению жилищных условий населения с их помощью в основном достигнуты с превышением. При этом госаудиторы подтвердили наличие ряда проблем, возникших из-за использования этого механизма. СП отмечает, что массовое льготное кредитование стало одной из причин роста цен на жилье.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «На льготной ипотеке нашли "темные пятна"».

Евгений Белоусов

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