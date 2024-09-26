Счетная палата выявила у россиянина 26 льготных ипотечных кредитов

Счетная палата России (СП) опубликовала отчет об использовании средств бюджета на четыре программы господдержки — общую льготную ипотеку, семейную, дальневосточную и IT-ипотеку — в 2021–2023 годах. Согласно документу, более 1,5 тыс. россиян оформили пять и более ипотек за период действия льготных программ. Один из них оформил сразу 26 льготных кредитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Заемщик, способный в течение ограниченного периода времени (не более пяти лет) оформить и обслуживать пять и более кредитов, имеет доходы выше среднего и не нуждается в поддержке государства для улучшения жилищных условий»,— говорится в документе. Максимальной суммой, взятой в кредит одним человеком, оказалось 196,03 млн руб.

В своем отчете Счетная палата оценила реализацию льготных ипотечных программ в РФ как в целом эффективную: цели по улучшению жилищных условий населения с их помощью в основном достигнуты с превышением. При этом госаудиторы подтвердили наличие ряда проблем, возникших из-за использования этого механизма. СП отмечает, что массовое льготное кредитование стало одной из причин роста цен на жилье.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «На льготной ипотеке нашли "темные пятна"».

Евгений Белоусов