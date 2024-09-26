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Коммерсантъ FM
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В РФ подготовят список сырья, запрещенного для экспорта в недружественные страны

Правительство России прорабатывает перечень сырья и продуктов переработки, которые будут запрещены для экспорта в недружественные страны. Вице-премьер Александр Новак рассказал журналистам, что в перечень войдут в том числе полезные ископаемые и энергоресурсы.

Александр Новак

Александр Новак

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Александр Новак

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам вице-премьера, под запрет попадет «достаточно большой перечень продукции, которая сегодня пользуется спросом на мировых рынках». Он добавил, что правительство анализирует целесообразность запретов на экспорт, чтобы российские отрасли продолжали развиваться и не пострадали из-за ограничений.

«Правительство работает над этим поручением, есть конкретный анализ ситуации на мировых рынках и возможностей России. Соответствующие предложения будут подготовлены в ближайшее время», — сказал господин Новак в кулуарах Российской энергетической недели (цитата по «РИА Новости»).

11 сентября президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать возможность ограничить поставки урана никеля и титана на внешние рынки стратегического сырья. При этом он пояснил, что ограничения не должны быть введены в кратчайшие сроки и наносить вред развитию России.

Никита Черненко

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