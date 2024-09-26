Путин обсудил с президентом Экваториальной Гвинеи энергетическое сотрудничество

Президент Владимир Путин провел переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого. Они обсудили сотрудничество в энергетической отрасли, восстановление дипломатических представительств, а также перспективы совместной работы по военно-техническим вопросам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Теодоро Обианг Нгема Мбасого

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Теодоро Обианг Нгема Мбасого

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Теодоро Обианг Нгема Мбасого прибыл в Москву для участия в Российской энергетической неделе. На последующих переговорах в Кремле Владимир Путин отметил успешное сотрудничество России и Экваториальной Гвинеи по линии ОПЕК+. «Нашей общей задачей, безусловно, является стабилизация мировых энергетических рынков. И в целом вместе с партнерами в рамках этих организаций нам удается эту задачу достаточно эффективно решать»,— сказал президент (цитата по сайту Кремля).

Отдельное внимание главы государств уделили развитию двусторонних отношений России и Экваториальной Гвинеи. Способствовать их укреплению, как указал Владимир Путин, будет восстановление дипломатических представительств. «Хочу выразить надежду, что они будут работать активно. Но дипломатические отношения у нас установлены давно, имеют хорошую давнюю историю»,— добавил он.

Дипломатические отношения СССР и Экваториальной Гвинеи были установлены в декабре 1968 года. Посольство СССР функционировало в столице республики городе Малабо с 1969 по 1992 год. Согласно информации на сайте МИД РФ, его деятельность была прекращена по финансово-экономическим соображениям. Сейчас российские интересы в Экваториальной Гвинее представляет посольство России в Камеруне. Посольство Экваториальной Гвинеи в Москве функционирует с 1981 года.

«Мы сотрудничаем в гуманитарной области, в том числе в рамках подготовки национальных кадров для вашей страны. Готовы и дальше осуществлять эту работу. Хорошие перспективы в области военно-технического взаимодействия»,— отметил Владимир Путин.

Теодоро Обианг Нгема Мбасого, в свою очередь, предложил открыть на территории страны российский банк. Он отметил, что за счет представительства кредитной организации страны смогут значительно укрепить экономические и торговые отношения. Он также выразил пожелание, чтобы Россия поддержала заявку Экваториальной Гвинеи на вступлении в БРИКС, «поскольку сейчас это является надеждой».

Подробнее об отношениях РФ и Экваториальной Гвинеи — в материале «Ъ» «Сергея Лаврова обожгло африканским теплом».

Милена Костерева