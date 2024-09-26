Экс-главу комитета по труду Петербурга с женой подозревают в мошенничестве

Бывший глава комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко подозревается в совершении мошенничества. Фигурантом дела также стала его жена Татьяна, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Чернейко

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Дмитрий Чернейко

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в крупном размере). Поводом для следственных действий стало исполнение госконтракта на проведение ярмарки вакансий «Труд и занятость». В ведомстве полагают, что господин Чернейко и его жена дали указание заключить договоры с подконтрольными ему коммерческими организациями, чтобы совершить хищение денежных средств.

«В результате этого по заключенному договору на сумму 473 тыс. руб. услуги были оказаны не в полном объеме, а денежные средства в сумме 300 тыс. руб. были переведены сотрудниками подконтрольных организаций на расчетный счет председателя комитета по труду и занятости населения Чернейко Д. С.»,— говорится в сообщении пресс-службы управления.

Накануне силовики задержали чиновника с женой. В служебном кабинете и по месту его проживания прошли обыски.

Распоряжение об увольнении председателя комитета в Смольном подписали 25 сентября. Господин Чернейко занимал пост на протяжении 12 лет.

Татьяна Титаева, Санкт-Петербург