Sotheby’s ликвидирует юрлицо в России

Аукционный дом Sotheby’s решил ликвидировать российское ООО «Сотбис» («дочка» американской Sotheby’s, Inc.). Запись о принятом юрлицом решении внесена в ЕГРЮЛ 24 сентября, сообщает «Интерфакс».

ООО «Сотбис» было зарегистрировано в 2006 году. Оно помогало вести деятельность коммерческих художественных галерей, а также в организации розничной торговли произведениями искусства в таких галереях.

Аукционные дома Sotheby’s и Christie’s в марте 2022 года объявили об остановке продаж произведений русских художников. Christie’s также запретил участвовать в торгах клиентам из России и Белоруссии. По данным экспертов, за последние полгода количество покупателей предметов искусства на торгах заметно снизилось, как и выручка крупнейших игроков рынка.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Коллекционеры не заглядывают на торги».

Лаура Кеффер