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Коммерсантъ FM
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Le Monde: Дуров на допросе говорил, что зарабатывает 1 дирхам в год

Основатель Telegram Павел Дуров на допросе после задержания во Франции говорил следователям, что его годовой заработок составляет один дирхам ОАЭ, пишет Le Monde. Forbes оценивает состояние Дурова в $15,5 млрд.

Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

Один дирхам ОАЭ, по курсу ЦБ, равен примерно 25 руб. Как передает Le Monde, ответ Павла Дурова о его заработке оставил следователей в недоумении. Газета также пишет, что изначально прокуратура Парижа просила установить для предпринимателя залог в размере €20 млн, но суд снизил сумму до €5 млн.

В марте в интервью Financial Times Павел Дуров говорил, что Telegram пока не приносит прибыли. Полный пакет акций компании, которым он владеет, оценивают в $30 млрд. В 2014 году предприниматель получил €300 млн за продажу социальной сети «ВКонтакте».

Во Франции в конце августа Павлу Дурову предъявили обвинение по шести пунктам, которые касаются действий мошенников в Telegram и отказу мессенджера сотрудничать с властями страны по этому вопросу. Предприниматель в ходе разбирательств признал необходимость усилить меры по борьбе с преступниками в мессенджере. Он также подтвердил возможность передавать властям номера телефонов пользователей Telegram.

О ходе дела в отношении Павла Дурова — в тексте «Ъ» «Посиди за половинку».

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