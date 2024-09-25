Годовая инфляция в России замедлилась за неделю до 8,59%

Инфляция в России за период с 17 по 23 сентября замедлилась до 0,06% с 0,10% неделей ранее, следует из данных Росстата. В годовом выражении, по оценке Минэкономразвития, темпы роста цен замедлились до 8,59% с 8,74%.

Темы роста цен в сегменте продовольственных товаров составили 0,09% против 0,06% неделей ранее. Значительнее всего, по данным Минэкономразвития, подешевела плодоовощная продукция — на 1,4%. Аналогичную оценку приводит Росстат. Так, стоимость капусты белокочанной снизилась на 6,5%, картофеля — на 3,9%, моркови — на 3,1%, свеклы — на 2,5%. При этом масло сливочное подорожало на 1,3%, а сметана — на 1%.

В сегменте непродовольственных товаров темп роста цен за неделю ускорился с 0,11% до 0,12%. Подорожание строительных материалов замедлилось на 0,17%. На легковые автомобили цены не изменились. Темпы роста цен на медикаменты составили 0,66%, на бензин — 0,14%, на дизель — 0,08%.

По данным Минэкономразвития, пик инфляции в России был пройден летом, а начиная с июля темпы роста цен начали замедляться. Согласно сентябрьскому прогнозу ведомства, к концу 2025 года инфляция замедлится до 4,5% с 7,3% в 2024 году. Базовый сценарий Банка России предполагает, что к концу текущего года инфляция составит 6,5–7%, а в 2025-м снизится до 4–4,5%.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ FM» «Инфляция дошла до пика».