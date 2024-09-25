Ритейл теряет кадры

В России начали закрываться магазины и пункты выдачи заказов, все из-за дефицита кадров. По оценкам Forbes, розничной торговле не хватает 1 млн сотрудников. Аналитики называют эту отрасль наиболее пострадавшей в результате кадрового голода. В Ассоциации компаний розничной торговли говорят о сильнейшей нехватке персонала за последние 20 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На этом фоне сети вынуждены закрывать отдельные точки в регионах. При этом в пунктах выдачи заказов серьезные проблемы ощущаются в том числе в Москве и области, отметил эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов: «Резко обострилась ситуация с начала сентября, поскольку летом ПВЗ активно привлекали на работу студентов и школьников старших классов, которые 1 сентября дружно ушли учиться. Если в прошлые годы вместо них в этот период удавалось найти штатных сотрудников, то в этом — таковых нет.

Мы впервые столкнулись с таким массовым явлением, которого раньше не было, — ПВЗ, не открывшиеся из-за отсутствия сотрудников. И эта ситуация, к сожалению, будет усугубляться.

Ставка за день работы в Москве и Московской области составляет от 3 тыс. руб. до 3,5 тыс. руб., при этом курьеры тех же маркетплейсов получают 5-7 тыс. руб. Люди, которые меняют батарейки в электросамокатах, тоже зарабатывают от 6 тыс. руб. до 8 тыс. руб. за день работы. Экономика пунктов выдачи не позволяет им платить зарплаты хотя бы на уровне среднерыночных, они все идут по нижней границе. Если их повысить, то ПВЗ просто разорятся. При этом маркетплейсы штрафуют пункты выдачи за простой. То есть последние мало того что страдают из-за того, что не могут найти людей, вынуждены переплачивать колоссальные деньги за то, чтобы хоть кто-то вышел на работу, так они еще все время находятся под угрозой штрафов. Конечно, такие сборы нужно отменять в ближайшее время, поскольку не в интересах пунктов выдачи не работать, потому что они получают деньги, когда выдают посылки».

В июне 2024 года уровень безработицы в России обновил исторический минимум, снизившись до 2,4%. В чем особенность дефицита кадров в ритейле, пояснил глава компании «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров: «Кадровый дефицит, конечно, в некоторых отраслях приобрел более острую форму. Если мы говорим про "белых воротничков", то там есть серьезный потенциал для оптимизации численности. Так, применение искусственного интеллекта позволяет в ряде случаев получить серьезную оптимизацию некоторых специальностей, повысить производительность труда и снизить остроту кадрового дефицита. В частности, это касается программистов, копирайтеров и дизайнеров. Если же речь о работе в магазинах, в распределительных центрах, в пунктах выдачи заказов, в курьерской доставке, то там ситуация принципиально другая. Простых решений по автоматизации не очень много.

Мы видим, что уже сейчас наши ритейлеры начинают реализовывать проекты строительства высокороботизированных, высокоавтоматизированных распределительных центров. Мы ожидаем, что уже в 2025 году у нас они появятся и будут характеризоваться существенно меньшим задействованием рабочей силы. Но все это требует большого времени, инвестиций в инфраструктуру.

Ритейл столкнулся с острейшей проблемой, потому что раньше многие вещи не роботизировались, так как экономика труда была такая, что заработная плата позволяла эффективно привлекать кадры.

Не было необходимости, условно, использовать роботов-доставщиков, строить роботизированные склады по аналогии с теми, что есть у Amazon, потому что можно было спокойно нанять работников в распределительные центры на не такую большую зарплату. Сейчас ситуация выглядит принципиальным образом по-другому».

В то же время сам сегмент ритейла показывает быстрый рост: за 2023 год розничный товарооборот увеличился на 13%, до 48 трлн руб.

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Илья Сизов