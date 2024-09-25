Главные новости за 25 сентября. Белгород, Воронеж, Липецк, Тамбов

В больнице скончалась мирная жительница, тяжело раненная при обстреле Белгорода 16 сентября. Также при обстреле хутора в Волоконовском районе пострадал водитель «Газели».

Отменный по решению Верховного суда РФ генплан Воронежа решили доработать.

Легкомоторный самолет «Бекас» совершил вынужденную посадку под Тамбовом, пилот под наблюдением врачей.

Участники общественных слушаний поддержали проект ГК «Вит-строй» Виталия Польщикова по строительству пяти многоэтажек и делового центра под Воронежем.

Руководитель управления дорожного хозяйства администрации Воронежа Олег Котов покидает свой пост.

Дороги в Липецкой области отремонтирует подконтрольный местным властям «Липецкдоравтоцентр» за 1,3 млрд руб.

Московский «Экодом» обжаловал торги на благоустройство набережных в Белгороде за 628,6 млн руб.