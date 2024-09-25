Водитель «Газели» пострадал при обстреле белгородского хутора

Дрон-камикадзе атаковал «Газель» на хуторе Екатериновка Волоконовского района Белгородской области. В результате пострадал водитель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Бригада скорой помощи доставляет пострадавшего с осколочными ранениями лица, предплечья и бедра в Валуйскую центральную райбольницу.

Также в городе Шебекино дрон упал и взорвался на парковке коммерческого объекта. В результате никто не пострадал, однако в одной из квартир многоквартирного дома повреждено окно, осколками посечен легковой автомобиль. Еще одна машина получила разрушения из-за попадания снаряда.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова