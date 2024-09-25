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обновлено 12:45

В МЧС поступило сообщение о жесткой посадке легкомоторного самолета под Тамбовом

Сегодня в 8:55 дежурный тамбовского главка МЧС получил сообщение о «вынужденной жесткой посадке» легкомоторного самолета в поселке Березка Тамбовского округа. Об этом сообщили в ведомстве.

Фото с места происшествия

Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области

На место направлена оперативная группа регионального главка МЧС, отделение пожарной части №5.

В правительстве Тамбовской области рассказали, что в поле вблизи села Бокино, входящего в городской округ Тамбов, произошла вынужденная посадка легкомоторного самолета «Бекас». По данным министерства региональной безопасности, причина посадки в том, что воздушное судно сбилось с маршрута. Пилот находится под наблюдением врачей, они оценивают его состояние как удовлетворительное.

Алина Морозова

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