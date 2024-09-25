Скончалась мирная жительница, пострадавшая при обстреле Белгорода 16 сентября

В больнице скончалась мирная жительница, тяжело раненная при обстреле Белгорода 16 сентября. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее уточнялось, что после удара ВСУ женщина была доставлена в медучреждение в крайне тяжелом состоянии.

Всего при атаке пострадали десять человек, в том числе ребенок. Восьми из них потребовалась госпитализация, двоих в тот же день отпустили на амбулаторное лечение.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова