Скончалась мирная жительница, пострадавшая при обстреле Белгорода 16 сентября
В больнице скончалась мирная жительница, тяжело раненная при обстреле Белгорода 16 сентября. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее уточнялось, что после удара ВСУ женщина была доставлена в медучреждение в крайне тяжелом состоянии.
Всего при атаке пострадали десять человек, в том числе ребенок. Восьми из них потребовалась госпитализация, двоих в тот же день отпустили на амбулаторное лечение.
О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».