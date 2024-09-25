Отменный по решению суда генплан Воронежа решили доработать

После аннулирования генплана Воронежа на 2021–2041 годы по решению Верховного суда РФ было решено не разрабатывать новый документ, а доработать принятый в конце 2020 года. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в правительстве региона.

Губернатор Александр Гусев рассказал в своем Telegram-канале, что разногласия в генплане заключаются в 50–70 га земли лесного фонда, на которых расположены поселок Краснолесный, входящий в состав Воронежа, участок очистных сооружений в районе БСМП №8 и ряд населенных пунктов, которые муниципалитет хотел включить в состав облцентра. Однако Рослесхоз ранее выступил против этого.

«Я сказал мэру: зачем вам эти участки, они что, влияют как-то на развитие города? Все, мы сейчас уверены, что уже договорились. Мне докладывал Виктор Логвинов (вице-премьер региона), он от нас эту тему курирует, что с Рослесхозом все договоренности есть. Теперь нам нужно просто пройти процедуру общественных слушаний, все как положено, и тема будет закрыта»,— рассказал господин Гусев.

Глава региона добавил, что все запланированное с точки зрения строительства «продолжает развиваться и строиться» и что пока никаких ограничений нет.

Против принятия действовавшего генплана выступал ряд депутатов, в том числе беспартийный Алексей Панфилов. Он потребовал отменить документ — при поддержке общественной организации «Новый город», которая считается близкой к основателю молочной ГК «Молвест» и депутату Госдумы от региона Аркадию Пономареву. Дело поступило в облсуд в феврале 2022 года. Господин Панфилов выступил истцом, гордума — ответчиком.

Документ предусматривал увеличение площади Воронежа за счет 583,98 га лесного фонда. В текстовой части генплана эти лесные участки были указаны как смежные с земельными участками, расположенными в границах города, но, по данным «Рослесинфорга», земли лесного фонда пересекались с городскими землями на 888,2372 га. Таким образом, не были утверждены границы населенного пункта Воронеж.

Однако суд установил, что по 500 лесным участкам подготовлены акты об исключении их из лесного реестра. Кроме того, указал суд, согласно ч. 19 ст. 24 ГрК РФ участок из земель лесного фонда подлежит включению в границы населенного пункта, если все его границы являются смежными с землей, находящейся в границах населенного пункта. В итоге облсуд, а за ним и другие инстанции отказали в отмене генплана. Однако «Новый город» довел дело до рассмотрения в Верховном суде, который 21 августа встал на сторону истца.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова