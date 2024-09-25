Жители воронежского Ямного поддержали строительство многоэтажек за 15 млрд рублей

17 из 18 участников общественных слушаний поддержали проект ГК «Вит-строй» Виталия Польщикова по строительству пяти многоэтажек и делового центра на 18,8 га в поселке Солнечный Яменского сельского поселения Воронежской области. Это следует из заключения о результатах публичных слушаний.

Участники рынка оценили реализацию проекта при нынешних параметрах в 15 млрд руб. Непосредственно под застройку отводится 13,5 га. Всего «Вит-строй» запланировал здесь 277,7 тыс. кв. м «суммарной поэтажной площади в габаритах наружных стен». Большая часть из них приходится на жилье — 143 тыс. кв. м в «габаритах», из которых 107,3 тыс. кв. м — площадь квартир. Это пять домов по 8–16 этажей. Общая численность населения может составить 3 575 человек.

Кроме того, запланирован деловой центр на 76,3 тыс. кв. м этажностью 1–13, в котором могут разместиться магазины, офисы, гостиница, «грандхолл» и ТЦ. Встроенно-пристроенный детсад площадью 1,6 тыс. кв. м рассчитан на 150 человек. Также предусмотрены спортивная и детские площадки, «площадка для отдыха взрослых». Для автомобилистов планируется 1 126 машино-мест, в том числе гостевых.

По собственным данным, «Вит-строй» в основном занимается строительством коттеджных поселков и малоэтажных многоквартирных домов. ГК — основной владелец земель под Воронежем. В группу входит бренд Yardo с тремя проектами в Новоподклетном и Ямном, у самого «Вит-строя» — ЖК «Рождественский» и микрорайон Благодатный в Ямном.

Подробнее о новом проекте «Вит-строя» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова