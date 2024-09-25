Виртуальным «Подорожником» воспользовались 18 тысяч раз

Единым электронным билетом «Подорожник», который теперь доступен в формате мобильного приложения, в тестовом режиме им воспользовались 18 тыс. раз Санкт-Петербурга. Об этом 25 сентября сообщает ГКУ «Организатор перевозок».

Одно из главных преимуществ виртуального проездного в том, что пассажиру не нужно обращаться в кассу для пополнения «Подорожника» или активации билета после его онлайн покупки. Тестирование приложения с «Подорожником» ведется с 1 сентября, в нем принимают участие 5000 человек.

«Участники фокус-группы отметили удобство использования виртуального проездного, а также скорость считывания информации оборудованием, которым оснащен общественный транспорт»,— подчеркнул директор учреждения Денис Усанов.

Завершить тестирование и запустить приложение для всех петербуржцев планируют до конца года. Отметим, что для проезда на iPhone будет использоваться QR-код, а на Android — технология NFC.

При помощи сервиса пассажиры смогут не только расплатиться в общественном транспорте, но и приобрести виртуальные проездные билеты, формировать отложенный платеж, просматривать истории платежей и поездок.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что серия «Подорожников», посвященных 30-летию Законодательного собрания города, появилась в продаже в кассах метро.

Андрей Маркелов