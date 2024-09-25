Депутат Рябоконь обратился в прокуратуру из-за жалоб на загрязнение реки Волковки

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь обратился в природоохранную прокуратуру из-за жалоб местных жителей на загрязнение реки Волковки, которая протекает вдоль Белградской улицы. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрея Рябоконя Фото: Telegram-канал Андрея Рябоконя

По словам господина Рябоконя, жители Фрунзенского района регулярно обращаются к нему с жалобами на яркие цветные пятна, которые периодически появляются на поверхности воды, а также на неприятный запах.

«Последнее загрязнение случилось 14 сентября, комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности провел работы по очистке акватории от нефтепродуктов»,— сообщил депутат.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура начала проверку после жалоб на загрязнение ручья Горелый в Ленобласти.

Дарья Астанина