Объем строительства офисов в Петербурге в III квартале составил 14,5 тыс. кв. метров

По итогам третьего квартала 2024 года объем нового строительства офисов составил 14,5 тыс. кв. метров. За этот период на рынок вывели бизнес-центры Avantgarde и Bogush center, сообщили в пресс-службе консалтинговой компании Bright Rich | CORFAC International.

С начала года в Петербурге ввели в эксплуатацию 32,3 тыс. кв. метров офисной недвижимости. Общий объем рынка к этому моменту находится на уровне 4,9 млн кв. метров.

До конца года город должен получить еще 59,7 тыс. кв. метров офисной недвижимости. Аналитики прогнозируют, что часть из площадей будет введена позже. В такой ситуации 2024 год может отстать от пандемийного 2020-го, когда на рынок вывели 60,1 тыс. кв. метров.

«Уровень свободных площадей продолжил снижаться, общая вакансия к концу сентября составила 3,65%. В условиях дефицита готовых офисов арендаторы, имеющие возможность подождать с переездом, предпочитают в первую очередь рассматривать строящиеся проекты»,— говорится в сообщении компании.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в центре Петербурга сдали в аренду помещения для малого бизнеса на 470 кв. метров.

Татьяна Титаева