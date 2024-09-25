Курортное жилье до 30 млн рублей в Сочи оказалось одним из самых маленьких

Курортная недвижимость по цене до 30 млн руб. в Сочи оказалась одной из самых маленьких. В этой ценовой категории в городе можно купить таунхаус площадью 125 кв. м, расположенный в 15 минутах езды от моря (стоимость составляет 25 млн руб.), говорится в исследовании компании Golden Brown Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Самая просторная курортная недвижимость до 30 млн руб. — в Алуште. Здесь можно приобрести апартаменты площадью 134 кв. м за 29,6 млн руб. Далее идет Анапа – лот площадью 130 кв. м в строящемся комплексе на первой береговой линии за 30 млн руб. В Архызе за 29,2 млн руб. можно купить двухкомнатную квартиру с видом на горы в новом доме.

«Стратегии инвестирования в бюджете до 30 млн руб. могут быть разные: не обязательно покупать один лот на все деньги, можно приобрести два-три небольших апартамента, например, в Архызе, с мебелью и техникой по 12,5 млн руб., а затем сдавать их в аренду и получать пассивный доход уже с января 2025 года», — рассказали аналитики.

Вячеслав Рыжков