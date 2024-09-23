Очистные соображения

Правительство Нижегородской области, Росприроднадзор и Росводресурсы будут проводить проверку, чтобы выяснить, действительно ли в Волгу в Балахне и Городце и в Оку в Дзержинске местные водоканалы сбрасывают неочищенные сточные воды. Поводом для проверки стала жалоба нижегородского эколога Дмитрия Левашова в Минприроды России. Активист утверждает, что пробы воды, взятые в некоторых местах сброса сточных вод, показали тысячекратное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Мэр Дзержинска Иван Носков заявил, что местный водоканал готов к любым проверкам, а Дмитрий Левашов вводит людей в заблуждение. Глава Городца Александр Мудров говорит, что очистным сооружениям муниципального округа нужна модернизация, но стоить она будет минимум 2,5 млрд руб. и без федерального финансирования не обойтись.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Надзорным организациям предстоит определить чистоту сточных вод в трех нижегородских муниципалитетах

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Надзорным организациям предстоит определить чистоту сточных вод в трех нижегородских муниципалитетах

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Приволжье», Министерство природных ресурсов и экологии России поручило нижегородскому правительству, Росприроднадзору и Росводресурсам разобраться с обращением эколога Дмитрия Левашова по поводу сброса коммунальными предприятиями Балахны, Городца и Дзержинска неочищенных стоков в Волгу и Оку. Господин Левашов сообщил, что в рамках общественного экологического контроля в августе и сентябре обнаружил, что Дзержинский водоканал сбрасывает жидкие отходы IV класса опасности из очистных сооружений через приток Оки реку Гниличку без разрешения пользоваться им. При этом содержание фенола во взятой пробе воды превысило предельные показатели в 7,4 тыс. раза, говорится в исследовании, проведенном испытательным центром ННГУ им. Лобачевского. Показатели по железу превышены в 23 раза, по иону аммония — в 14,5 раза, по нефтепродуктам — вдвое, говорится в результатах анализов.

Дмитрий Левашов утверждает, что Дзержинский водоканал сбрасывает ил и уличный смет рядом с отстойниками вместо того, чтобы вывезти на мусорный полигон. Он попросил Минприроды обязать водоканал рекультивировать территорию, на которую сбрасывают стоки, и восстановить там почву.

В Балахне, по словам Дмитрия Левашова, ООО «Биотехсервис» (занимается сбором и обработкой сточных вод) возле товарищества «Картонщик» сливает стоки из центральной городской канализации на берег Волги. Сами отстойники находятся в аварийном состоянии, а доступ к ним не перекрыт, хотя водозаборные и очистные сооружения относятся к стратегическим объектам, говорится в обращении в Минприроды. В соседнем Городецком округе МУП «Тепловые сети» в августе и сентябре дважды сбрасывало неочищенные стоки в Волгу через канаву у товарищества «Волга», утверждает эколог.

По его словам, разрешения на водопользование в данном случае у организации нет, и ей следует устранить и рекультивировать загрязнение, считает Дмитрий Левашов.

Подобные проблемы есть в других муниципалитетах, отметил эколог. Муниципальные предприятия, как правило, убыточны, а частные не торопятся вкладываться в сети, чтобы не потерять выручку. В ряде районов, например в Нижнем Новгороде, через ливневые сети «черные» ассенизаторы стали сливать не только жидкие бытовые, но и промышленные отходы: по этому поводу недавно совещались депутаты заксобрания, но к единому мнению, как бороться с проблемой, не пришли.

Глава Городецкого округа Александр Мудров сообщил «Ъ-Приволжье», что очистным МУП «Тепловые сети» действительно требуется модернизация. «Однако мы понимаем, что она обойдется примерно в 2,5 млрд руб., исходя из того, что общая проектная мощность очистных в Городце такая же, как в Заволжье, где проект модернизации уже прошел экспертизу. Вопрос: где взять эти деньги? Даже в рамках нацпроектов такие объемы средств на один регион вряд ли согласуют», — полагает господин Мудров.

Он согласился, что к очистным сооружениям «Тепловых сетей» есть «определенные нарекания», однако проверка по жалобам местных жителей выявила незначительные отклонения от норм.

«Поэтому сейчас запланировали ряд мероприятий за счет муниципального предприятия. Однако пока это “косметический ремонт”: мы понимаем, что необходимо капитальное вмешательство. Эту историю мы обсуждаем с областным министерством ЖКХ и другими ведомствами, которые формируют нацпроекты», — подытожил господин Мудров.

Мэр Дзержинска Иван Носков не стал оценивать претензии Дмитрия Левашова к работе местного водоканала, но отметил, что предприятие готово к любым проверкам. При этом глава города добавил, что не считает Дмитрия Левашова экологом, поскольку его работа приносит больше вреда, чем пользы Нижегородской области: «Он вводит людей в заблуждение и передергивает факты, ни одна проверка еще не подтвердила его доводов».

Добавим, новые очистные сооружения, построенные в Нижегородской области по нацпроекту «Экология» и призванные втрое снизить загрязнение Волги, пока не вышли на проектные мощности.

В Госдуме их строительство сочли неудовлетворительным, сейчас с этим разбираются надзорные органы, чиновники и депутаты.

Тем временем некоторые муниципалитеты уже попросили предоставить налоговые льготы на их содержание, но им отказали.

Роман Рыскаль