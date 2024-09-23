Фрагментация торговли подогреет климат

Глобальные выбросы CO2 на горизонте ближайших пяти лет продолжат расти, прогнозируют аналитики McKinsey в свежем докладе «Мировые энергетические перспективы». По их оценкам, такой сценарий реализуется, даже если все страны будут выполнять свои климатические обязательства. Отметим, в 2023 году, по оценкам МЭА, объем таких выбросов обновил рекорд, составив 37,4 млрд тонн. После 2030-го выбросы все же начнут сокращаться, но заметно медленнее, чем предполагает Парижское соглашение, ожидают в McKinsey. Как следствие, повышение глобальной температуры к 2050 году превысит целевые 1,5°C. Если темпы энергоперехода ускорятся, то показатель составит 1,8°C, если останутся на нынешнем уровне — 2,2°C, в случае же их замедления рост будет колебаться вблизи 2,6°C, ожидают аналитики.

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Главная причина невыполнения глобальных климатических договоренностей — растущий спрос на энергию. Предполагается, что за 2023–2050 годы он увеличится примерно на 11%. В основном рост будет обеспечен развивающимися экономиками, куда переносятся обрабатывающие производства из развитых стран. Предметом особого внимания в этом контексте остаются государства АСЕАН, Индия и Ближний Восток (см. график) — по оценкам McKinsey, к 2050 году на них придется от 66% до 95% (в зависимости от сценария) роста спроса на энергию. Причем АСЕАН в ближайшие годы закрепит за собой статус одного из ключевых потребителей, что может несколько изменить глобальные потоки торговли энергоносителями. В странах с развитой экономикой прогнозируется снижение спроса на энергию как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе.

Одним из ключевых остается вопрос о том, как будет удовлетворяться растущий спрос на энергию. Пока оценки в McKinsey предполагают, что в основном за счет возобновляемой энергетики — ее доля в мировом энергобалансе к 2050 году достигнет 65–80% (сейчас — около 32%) за счет снижения стоимости ВИЭ. Дополнительные сложности в достижении климатических целей, однако, могут возникнуть в связи с усилением торговых противоречий. Так, например, власти США в ближайшие недели намерены существенно повысить тарифы на импорт некоторых китайских товаров, в том числе электромобилей и солнечных батарей.

Кристина Боровикова