Старикам измерили тревожность

Более половины россиян старше 60 лет отмечают у себя признаки тревоги или депрессии. Об этом говорится в исследовании РАНХиГС, которое базируется на отчетах Росстата о наблюдении за здоровьем населения в 2023 году. Ученые предлагают вести мониторинг ментального здоровья этой возрастной группы и популяризировать психологическую помощь. В профильном комитете Госдумы предполагают, что пожилые люди сильнее других переживают из-за спецоперации и их депрессия пройдет «после победы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС провел исследование ментального здоровья россиян старше 60 лет. Для этого ученые проанализировали данные выборочного наблюдения состояния здоровья населения, проведенного Росстатом в 2023 году. В него было включено 36,8 тыс. пожилых граждан.

Более половины респондентов старшего возраста сообщили о наличии тревоги или депрессии в умеренной (49% опрошенных) или сильной (5%) формах.

Чаще других от этих состояний страдают люди в возрасте от 80 лет. Интересно, что женщины больше мужчин склонны отмечать у себя тревожные или депрессивные настроения (52% против 42% в группе умеренных состояний). Ученые объясняют разницу тем, что женщины в целом более внимательно относятся к здоровью, а мужчины, напротив, чаще стигматизируют ментальные проблемы. Также исследование показало, что от тревоги и депрессии чаще страдают одинокие люди. Кроме того, распространенность и выраженность проблем ментального здоровья выше среди менее образованных и менее обеспеченных людей.

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Часть респондентов Росстата дополнительно заполнили опросник депрессивности (тест CES-D). Выяснилось, что признаки тяжелой депрессии есть практически у каждого четвертого пожилого человека, хотя по самооценке ее распространенность существенно ниже (всего 5%). Подобная ситуация может быть связана с тем, что симптомы ментального нездоровья часто ошибочно воспринимаются как «естественные проявления старения», не требующие специальной помощи, говорят специалисты РАНХиГС.

Исследователи напоминают, что в России в 2023 году доля населения старше 60 лет составила 23,5%. По экспертным оценкам, к 2050 году этот показатель достигнет 32%.

РАНХиГС рекомендует организовать на государственном уровне мониторинг ментального здоровья пожилого населения с привлечением как работников здравоохранения, так и работников социальных служб. Также ученые считают необходимым разработать информационную кампанию, направленную на популяризацию услуг психологической помощи.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) напоминает, что в рамках национального проекта «Демография» реализуется федеральный проект «Старшее поколение», связанный с поддержкой «людей в возрасте». Она также отмечает московскую программу «Активное долголетие», признавая, что во многих других регионах «пожилые люди остаются один на один со своими проблемами». По словам депутата, признаки депрессии демонстрируют и другие возрастные группы, и это может быть связано с идущей спецоперацией. «Сопереживание, чувство ответственности за свою страну у людей старше 60 лет чрезвычайно обострено. После победы, мне кажется, эта цифра (уровень беспокойства.— “Ъ”) значительно уменьшится»,— говорит Нина Останина.

Член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, эксперт «Психодемии» (входит в Ultimate Education) Александра Титарева указывает на связь между социально-экономическим статусом и тяжелыми психическими заболеваниями. «Бедность и старость тесно связаны,— говорит она.— Женщины, которые не смогли получить хорошее образование и занялись низкооплачиваемой работой, часто оказываются без полноценного пенсионного обеспечения. Кроме того, при низких доходах возрастают стрессовые факторы: ограниченность доступа к качественной помощи, неуверенность и неопределенность в завтрашнем дне, в отношении своих финансовых возможностей, еды и жилья. Эти проблемы провоцируют ощущение отсутствия контроля над жизнью — у людей возрастает уровень невротизма, снижается самооценка». Врач-гериатр Глеб Краснов добавляет: «Депрессия может здорово осложнить жизнь в пожилом возрасте. Она запускает патологическую цепную реакцию и шаг за шагом в течение года-двух может съесть человека практически с любой стороны. Сначала снижается качество жизни, потом — способность организма выполнять повседневные дела, а далее происходит ликвидация остатков здоровья».

Наталья Костарнова