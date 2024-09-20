Главные новости за 20 сентября. Сочи

Учитель математики из школы №19 Сочи Анастасия Ферафонтова представит Краснодарский край на Всероссийском конкурсе «Учитель года России». Мероприятие стартует завтра, 21 сентября, в Саратове.

В Сочи на 100% выполнили задачи национального проекта «Культура». На реализацию инициативы выделили 25 млн руб. Средства пошли на модернизацию материально-технической базы и благоустройство учреждений культуры города.

В Сочи и Сириусе сохраняется опасность формирования смерчей в море. До конца суток 20 сентября, а также 21 сентября смерчи могут появиться на участке Магри — Веселое. По поручению главы города Андрея Прошунина городские службы работают в усиленном режиме.

В Краснодаре с 26 по 29 сентября состоится XIV агропромышленная выставка «Кубанская ярмарка». На ней, в частности, представят свою продукцию более 20 сочинских производителей.

В Сочи с начала 2024 года правоохранительные органы пресекли свыше 600 попыток сбыта наркотиков. В этом году полицейские направили в суд 435 уголовных дел. Также за этот период специалисты выявили более 1,5 тыс. ссылок на онлайн-магазины, которые продают запрещенные вещества.

В рамках экологической инициативы по восстановлению популяции черноморского лосося более 7,8 тыс. мальков кумжи выпустили в реку Мзымта. Кумжа, или черноморский лосось, когда-то была распространенной промысловой рыбой, но к 1955 году ее численность сократилась.

Эксперты научного отдела Сочинского национального парка сейчас проводят оценку ущерба редким и исчезающим видам растений и животных, занесенным в Красную книгу, которые пострадали от узкоколейки на Старой Краснополянской дороге. По предварительным данным, он может составить более 800 млн руб.

В Краснодарском крае на 40% снизился уровень производственного травматизма. Это связано с профилактическими мероприятиями, которые проводятся на предприятиях, и с собственной системой мониторинга, запущенной в регионе.