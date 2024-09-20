В Сочи завершили работы в рамках нацпроекта «Культура» за 25 млн рублей

В Сочи на 100% выполнили задачи национального проекта «Культура». На реализацию инициативы выделили 25 млн руб. Средства пошли на модернизацию материально-технической базы и благоустройство учреждений культуры города, сообщает пресс-служба мэрии.

Детская школа искусств №2 и музыкальная школа №1 получили новое оборудование, инструменты и учебные материалы. Также обновили оборудование в Музее истории города-курорта Сочи. Для «Нового театра Сочи» приобрели современное светозвуковое оборудование.

По государственной программе Кубани «Развитие культуры» выделили свыше 3 млн руб. на обновление книжных фондов. В 2025 году ожидается капитальный ремонт сельского дома культуры «Орел-Изумруд».

Ранее сообщалось, что в Сочи обновили пять улиц, которые ведут к ключевым спортобъектам города. Общая протяженность обновленного дорожного покрытия составила 5 км.

Мария Удовик