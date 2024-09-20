Более 20 сочинских производителей представят курорт на «Кубанской ярмарке»

В Краснодаре с 26 по 29 сентября состоится XIV агропромышленная выставка «Кубанская ярмарка». На ней, в частности, представят свою продукцию более 20 сочинских производителей, сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

На ярмарке представят продукцию фермерских и личных подсобных хозяйств, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий агропромышленного комплекса Краснодарского края. Представители Сочи привезут на ярмарку чай, травы, специи, варенье, пастилу, сыры и молочную продукцию, посуду из глины и дерева и другую продукцию.

Ярмарка разместится в ВКК «Экспоград Юг» на улице Конгрессная, 1. Посетить ее смогут все желающие.

В самом Сочи продолжается форум журналистики «Вся Россия 2024». Он продлится до субботы, 21 сентября. Мероприятие посетили более 1 тыс. человек: журналисты, блогеры, чиновники, общественники.

Вячеслав Рыжков