Более 7,8 тысяч мальков краснокнижного лосося выпустили в реку Мзымта

В рамках экологической инициативы по восстановлению популяции черноморского лосося более 7,8 тыс. мальков кумжи выпустили в реку Мзымта. Этот проект стал частью долгосрочной стратегии постолимпийского развития курорта «Роза Хутор» и горного кластера Сочи, сообщает пресс-служба горного курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Розы Хутор» Фото: пресс-служба «Розы Хутор»

Кумжа, или черноморский лосось, когда-то была распространенной промысловой рыбой, но к 1955 году ее численность сократилась. Из-за резкого уменьшения численности этот вид занесли в Красную книгу Кубани и России. Планируется, что выпуск мальков в естественную среду обитания поспособствует восстановлению популяции.

Процесс разведения мальков проходил в поселке Монастырь, где создали специализированное маточное стадо. Отбор наиболее сильных особей для нереста обеспечил получение качественной икры. В течение пяти-шести месяцев мальки росли и развивались, достигая веса более трех граммов, что делает их готовыми к выпуску в реку.

После выпуска в Мзымту мальки будут расти в реке до 18 месяцев, прежде чем вернутся на нерест. Особенность этого вида заключается в том, что после нереста рыба не погибает, а возвращается обратно в море.

Мария Удовик