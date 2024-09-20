Опасность формирования смерчей в море у берегов Сочи сохраняется

В Сочи и Сириусе сохраняется опасность формирования смерчей в море. До конца суток 20 сентября, а также 21 сентября смерчи могут появиться на участке Магри — Веселое, предупреждает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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В администрации Сочи сообщили, что по поручению главы города Андрея Прошунина городские службы работают в усиленном режиме. Горожанам и гостям Сочи рекомендуют воздержаться от отдыха у воды и предпринять все необходимые меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что в Сочи температура морской воды остается комфортной для купания. Здесь, а также у берегов Туапсе она достигает +26 градусов, это самый высокий показатель на всем побережье Кубани. В то же время в последние несколько дней в Сочи наблюдается плохая погода: дожди, грозы, сильный ветер.

Вячеслав Рыжков