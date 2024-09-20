Кубань на конкурсе «Учитель года России» представит педагог из Сочи

Учитель математики из школы №19 Сочи Анастасия Ферафонтова представит Краснодарский край на Всероссийском конкурсе «Учитель года России». Мероприятие стартует завтра, 21 сентября, в Саратове, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Педагог прошла три курса дополнительного профессионального образования и планирует продолжать учиться.

Финал конкурса пройдет в двух регионах: первый этап состоится в гимназии «Авиатор» в Саратове, где участники примут участие в испытании «Урок». Педагогическое интервью проведут в Историческом парке «Россия – моя история». Второй этап пройдет в Московской области на базе областной гимназии имени Е. М. Примакова, где 20 лауреатов будут соревноваться в мастер-классе, брифинге и блиц-турнире.

Мария Удовик