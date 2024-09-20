Ущерб от строительства узкоколейки в горах Сочи может превысить 800 млн рублей

Эксперты научного отдела Сочинского национального парка сейчас проводят оценку ущерба редким и исчезающим видам растений и животных, занесенным в Красную книгу, которые пострадали от узкоколейки на Старой Краснополянской дороге. По предварительным данным, он может составить более 800 млн руб., сообщает пресс-служба Сочинского географического общества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Сочинского географического общества Фото: пресс-служба Сочинского географического общества

Недавняя проверка прокуратуры Адлерского района выявила серьезные проблемы с безопасностью на участке узкоколейной железной дороги, расположенной в районе «Ущелье Ахцу». Специалисты Управления МЧС России, Гидрометцентра и управления гражданской обороны отметили высокую лавинную опасность данного участка и отсутствие необходимых инженерных решений для защиты инфраструктуры.

В ответ на это прокуратура вынесла предостережение руководству организации о недопустимости нарушений законодательства, касающегося защиты населения.

Ранее сообщалось, что новый туристический объект протяженностью 1,7 тыс. м презентовали в сентябре 2024 года. Стоимость проезда должна была составлять 1,4 тыс. руб., а поезда должны были курсировать круглогодично.

Мария Удовик