С начала года в Сочи пресекли более 600 попыток сбыта наркотиков

В Сочи с начала 2024 года правоохранительные органы пресекли свыше 600 попыток сбыта наркотиков. Об этом сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале после заседания антинаркотической комиссии. Встреча прошла совместно с начальником УВД Сочи Сергеем Огурцовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Андрей Прошунин Фото: Телеграм-канал Андрей Прошунин

Мэр уточнил, что работа по борьбе с наркотиками на курорте проходит совместно с правоохранительными органами, учреждениями культуры, спорта, образовательными учреждениями и общественными организациями. В этом году полицейские направили в суд 435 уголовных дел. Также за этот период специалисты выявили более 1,5 тыс. ссылок на онлайн-магазины, которые продают запрещенные вещества.

Ранее сообщалось, что в Адлере поймали создателя нарколаборатории. Местному жителю грозит до 10 лет лишения свободы.

Мария Удовик