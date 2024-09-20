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С начала года в Сочи пресекли более 600 попыток сбыта наркотиков

В Сочи с начала 2024 года правоохранительные органы пресекли свыше 600 попыток сбыта наркотиков. Об этом сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале после заседания антинаркотической комиссии. Встреча прошла совместно с начальником УВД Сочи Сергеем Огурцовым.

Фото: Телеграм-канал Андрей Прошунин

Фото: Телеграм-канал Андрей Прошунин

Мэр уточнил, что работа по борьбе с наркотиками на курорте проходит совместно с правоохранительными органами, учреждениями культуры, спорта, образовательными учреждениями и общественными организациями. В этом году полицейские направили в суд 435 уголовных дел. Также за этот период специалисты выявили более 1,5 тыс. ссылок на онлайн-магазины, которые продают запрещенные вещества.

Ранее сообщалось, что в Адлере поймали создателя нарколаборатории. Местному жителю грозит до 10 лет лишения свободы.

Мария Удовик

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