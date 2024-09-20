На 40% снизился уровень производственного травматизма на Кубани

В Краснодарском крае на 40% снизился уровень производственного травматизма. Это связано с профилактическими мероприятиями, которые проводятся на предприятиях, и собственной системой мониторинга, запущенной в регионе. Об этом «Ъ-Сочи» рассказал начальник отдела управления охраной труда министерства труда и социального развития Краснодарского края Александр Мацокин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

«У Краснодарского края есть собственное решение: у нас создана собственная система мониторинга состояния условий труда. Это наша разработка, по которой мы мониторим работодателей более чем по 85 показателям. Это позволяет оперативно реагировать на изменение в отрасли, будь то производственный травматизм, условия труда. В том числе за счет этого мы смогли снизить травматизм на работе»,— рассказал он.

Система мониторинга помогает отслеживать слабые места на производствах и своевременно проводить профилактические мероприятия. Они, по словам эксперта, тоже могут быть разными. Например, ведомство проводит конкурс детского рисунка.

«Оказалось, что детское творчество довольно эффективно в профилактике. В процессе подготовки дети общаются со своими родителями, бабушками, дедушками. Те, в свою очередь, рассказывают им правила безопасности. Таким образом, дети узнают об охране труда, а взрослые — вспоминают»,— добавил Александр Мацокин.

В детском конкурсе рисунков принимают участие до 20 тыс. ребят. Работы финалистов представили на Всероссийской неделе охраны труда в «Сириусе».

Александра Каверина